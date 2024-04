È la cosa più costosa di tutta la storia dell’umanità, e oggi è stimata in 150.000.000.000 di euro (sì avete letto bene 150 miliardi di euro)

La Stazione Spaziale Internazionale (ISS), gioiello della cooperazione internazionale nell’esplorazione spaziale, rappresenta uno dei progetti più ambiziosi e costosi mai intrapresi.

Sviluppata attraverso decenni di cooperazione tra nazioni, la Stazione Spaziale Internazionale funge da base per la ricerca scientifica e tecnologica a gravità zero, fornendo nuove conoscenze in molti campi, dalla scienza spaziale alla medicina. Questo articolo esamina gli aspetti finanziari di questa impresa, esplorando il costo della sua costruzione, della manutenzione annuale e della distribuzione delle spese tra le nazioni contribuenti.

Costo e contributo finanziario totale

Il costo totale per la costruzione della Stazione Spaziale Internazionale è stimato in circa 150 miliardi di dollari americani, una cifra astronomica che conferma le dimensioni e la complessità di questo progetto. Gli Stati Uniti contribuiscono con la quota maggiore, circa il 76,6% del budget totale, seguiti da Giappone, Agenzia spaziale europea (ESA), Canada e Russia, ciascuno dei quali è finanziato in base ad accordi consolidati. Questo dettaglio evidenzia il livello di impegno e cooperazione necessari per implementare e mantenere un progetto di queste dimensioni.

Finanziamento operativo

I costi operativi annuali della stazione spaziale, compresi tra 3 e 4 miliardi di dollari, sono necessari per garantirne il corretto funzionamento e la manutenzione. Queste spese coprono tutto, dal rifornimento di carburante, alle attività di manutenzione, alla ricerca scientifica condotta a bordo. La partecipazione finanziaria dei paesi partecipanti a questo budget operativo riflette i loro continui investimenti nella Stazione Spaziale Internazionale e nel suo potenziale scientifico.

Il contributo dell'Europa alla Stazione Spaziale Internazionale

L’Europa, attraverso l’Agenzia Spaziale Europea, stanzia annualmente circa un miliardo di euro per la Stazione Spaziale Internazionale, che rappresenta l’8,3% del budget totale. Questo investimento conferma l'importanza della stazione per la comunità scientifica europea, poiché fornisce una piattaforma unica per esperimenti che non possono essere condotti sulla Terra.

Costi delle missioni con equipaggio

Il costo di una missione con equipaggio sulla Stazione Spaziale Internazionale varia molto, dai 100 ai 600mila euro a seconda della natura e della complessità degli esperimenti scientifici condotti. La missione Alpha realizzata da Thomas Pesquet, ad esempio, ha richiesto un investimento di circa 2 milioni di euro, il che indica l'importanza di queste missioni per il progresso scientifico e la volontà dei paesi partecipanti di finanziare queste avventure spaziali.

Turismo spaziale: una nuova frontiera economica

Il turismo spaziale sta emergendo come un settore promettente, poiché il costo dei biglietti per la Stazione Spaziale Internazionale varia tra i 20 e i 45 milioni di dollari per viaggio. Questo nuovo volto dell’economia spaziale apre nuovi orizzonti finanziari, sebbene siano riservati alle élite benestanti.

Questo articolo esplora il finanziamento della Stazione Spaziale Internazionale, un’impresa cooperativa internazionale senza precedenti nel campo dell’esplorazione spaziale. Con un costo totale di costruzione di circa 150 miliardi di dollari e spese annuali pari a diversi miliardi di dollari, la Stazione Spaziale Internazionale dimostra il significativo contributo finanziario dei paesi partecipanti. Nonostante questi costi elevati, la Stazione Spaziale Internazionale rimane una piattaforma essenziale per la ricerca e l’innovazione, spingendo l’umanità verso nuovi traguardi scientifici e tecnologici.