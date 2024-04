Cosa può causare la pancreatite?

Verificato il 04/03/2024 da Alexane Flament Editor

Le cause più comuni sono l’assunzione eccessiva di alcol e la presenza di calcoli biliari. Ma ci sono altri fattori che possono favorire lo sviluppo della pancreatite. Spiegazioni!

Si parla di pancreatite in caso di pancreatite. Può essere acuto (inizia nel giro di poche ore) o cronico (inizia gradualmente e può causare danni irreversibili).

L’abuso di alcol rappresenta un rischio per la salute. E per una buona ragione, può essere causato dalla pancreatite. Si stima che il 30% dei casi di pancreatite acuta siano causati dal consumo eccessivo di alcol.

Non è chiaro come l’alcol favorisca la pancreatite. L’alcol può trasformarsi in sostanze chimiche tossiche nel pancreas. Pertanto, queste sostanze possono causare danni agli organi.