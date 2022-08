Cristiano Ronaldo più isolato che mai al Manchester United? I suoi compagni di squadra vogliono che lasci il club, mangi da solo in mensa!

Il Manchester United sta affrontando un inizio di stagione davvero terrificante. Sconfitto il Brighton nella prima giornata di Premier League, i Mancononians sono stati umiliati sabato al Brentford Park con un punteggio di 4-0, subendo tutti e quattro i gol della partita nei primi 35 minuti.

Secondo le informazioni di Manchester Evening, questo esito disastroso potrebbe derivare da un’esplosione interna nello spogliatoio dei Red Devils. Giovedì scorso, due giorni prima della partita, è scoppiata una lite nello spogliatoio del Manchester United. la ragione ? Lo spogliatoio sarà diviso, soprattutto per quanto riguarda la scelta di Tin Hag di lasciare capitan Harry Maguire, ma anche per la presenza di Cristiano Ronaldo, la cui partenza molti giocatori vorrebbero vedere e che sarà alla base del brutto clima in gruppo. .

Secondo The Atletic, il portoghese, che vuole lasciare il club, è più isolato che mai a Manchester ed è stato visto più volte mangiare da solo in mensa. Ciò che alimenta più voci sulle tensioni nello spogliatoio dei Red Devils.