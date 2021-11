Due persone condannate per l’omicidio di Malcolm X sono state assolte, più di 50 anni dopo

Cinque decenni di danni riparati. Giovedì un giudice di New York ha assolto due uomini afroamericani, uno dei quali è morto nel 2009 ed è stato condannato più di 50 anni fa per l’omicidio dell’attivista nero Malcolm X. L’83enne ha tenuto una conferenza alla Corte Suprema di New York, e Khalil Islam, meglio conosciuto come Thomas X Johnson, morto nel 2009, il giudice Ellen Pepin ha assolto i due uomini, dopo che un avvocato di New York ha presentato una mozione in tal senso. Cyrus Vance e Difesa.

Documentario Netflix

“L’indagine di 22 mesi della procura e degli avvocati dei due uomini rivela che i pubblici ministeri”, l’FBI e il Dipartimento di Polizia di New York (NYPD) “Nascondere prove cruciali che, se note, porterebbero probabilmente all’assoluzione dei due uomini”., scrive sul New York Daily.

Nel febbraio 2020, dopo che un documentario è andato in onda su Netflix (“Who Killed Malcolm X?”), Cyrus Vance ha chiesto alle sue band di riesaminare il file. La serie ha esplorato una teoria secondo cui i due erano innocenti e che alcuni dei veri assassini erano fuggiti.

Non ci sono prove fisiche

Figura storica durante il periodo della lotta per i diritti civili negli Stati Uniti, Malcolm X è meglio conosciuto come il principale portavoce dell’organizzazione comunitaria Nation of Islam, che esorta i neri a rivendicare i loro diritti civili “con tutti i mezzi necessari”.

Poi ha tagliato i legami con la “Nation of Islam” circa un anno prima di essere fucilato. Era il 21 febbraio 1965 che iniziò un discorso all’Audubon Hall di Harlem. Khaled Islam, Muhammad A. Aziz e un terzo uomo, Mujahid Abdel Halim – gli ultimi due conosciuti al momento dell’omicidio come Norman Butler e Thomas Hagan – furono condannati per omicidio nel marzo 1966 e condannati all’ergastolo.

All’epoca, Hagan ha ammesso di essere uno dei tre uomini armati che hanno sparato all’attivista politico. Ha detto, tuttavia, che né Aziz né l’Islam erano coinvolti. I due si sono trovati innocenti durante il loro processo del 1966, basandosi su scuse. Non ci sono prove fisiche che li colleghino al crimine. che essi “Non ha niente a che fare con questo crimine.”Hagan ha anche ribadito in un affidavit nel 1977. Quest’ultimo aveva identificato altri due uomini, ma nessun altro era stato arrestato. Hagan ha ottenuto la libertà vigilata nel 2010.

agenti segreti

secondo Il New York TimesLa nuova indagine ha scoperto che l’FBI aveva documenti che indicavano altri sospetti. C’è anche un testimone superstite che confermerebbe la tesi di Aziz, confermando che quest’ultimo era in casa, ferito a una gamba, al momento della sparatoria. Il giornale ha detto che il testimone, che non è stato interrogato dalla polizia, è stato identificato solo dalle sue iniziali “J.M.” , ha detto di aver parlato con Aziz chiamando la linea di quest’ultimo il giorno dell’omicidio, secondo quanto riportato dal quotidiano. Una revisione del caso mostra anche che i pubblici ministeri incaricati del caso non hanno rivelato la presenza di agenti sotto copertura nella sala da ballo quando sono scoppiati gli spari.

Questa svolta giudiziaria minaccia di rafforzare la tesi del ruolo ambiguo svolto dall’FBI e dal NYPD all’epoca.

Nel febbraio 2021 è stata rivelata una lettera d’accusa postuma di un ufficiale di polizia e le figlie di Malcolm X avevano già chiesto la riapertura delle indagini. Il poliziotto ha affermato che, su richiesta del suo comando, si è avvicinato all’entourage di Malcolm X e ha imprigionato due delle sue guardie del corpo, pochi giorni prima dell’assassinio, per indebolire la sicurezza intorno al leader nero.

La polizia ha saputo che qualcuno aveva chiamato notizie del giorno Il New Yorker oggi per avvertirli dell’omicidio di Malcolm X. “Non è stata solo una svista, Egli ha detto Il New York Times Deborah Francois è un avvocato Aziz e Islam. È stato il prodotto di un palese e grave errore ufficiale”.