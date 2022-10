Voto all’Onu: Grande sostegno all’Ucraina, crescente isolamento della Russia

L’Ucraina ha ricevuto un sostegno franco e ampio dalle Nazioni Unite, mercoledì a New York, con un voto dell’Assemblea Generale che condanna inequivocabilmente l’annessione illegale di quattro regioni ucraine da parte della Russia e tenendo referendum che sono stati denunciati anche da un’istituzione multilaterale come incoerenti con le legge. .

Giornalista negli Stati Uniti

Di Maureen Picard



Pubblicato il 10/12/2022 alle 23:04 Tempo di lettura: 4 minuti



IlLa Russia ha fatto di tutto, fino all’ultimo, per contrastare il voto su una risoluzione che condanna l’annessione illegale delle regioni dell’Ucraina, all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Proponendo, in primo luogo, di mantenere il voto riservato. Lunedì 10 ottobre la mozione è stata respinta da 107 dei 193 Stati presenti in assemblea, con 13 voti favorevoli e 39 astensioni.

cercando, quindi, di procedere alla votazione prima dell’apertura del dibattito generale, richiesto da 65 paesi. L’obiettivo di Mosca era mettere a tacere l’atteso coro di proteste contro le sue conquiste territoriali in Ucraina. Ancora una volta l’iniziativa è fallita.



