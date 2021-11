Chiuso il settore dell’aviazione, chiuse banche e dipartimenti: in Corea del Sud sono state prese misure rigorose per non sconvolgere… la concorrenza

Conosciuto localmente come “Suneung”, questo test della maratona di nove ore è fondamentale per chiunque desideri un posto in una delle famose università del paese, ma è anche sinonimo di alta posizione sociale, carriere gratificanti e aumenta persino le probabilità di matrimonio.

L’enorme pressione sui giovani studenti del sistema educativo altamente competitivo della Corea del Sud è stata spesso criticata come causa – tra le più alte al mondo – di depressione e suicidio adolescenziale.

“Voglio solo dire a mia figlia che sono orgoglioso di lei perché ha lavorato così duramente fino ad oggi e che questo esame, qualunque sia l’esito, non la definisce come una persona”, ha detto Koh Min Sun, la madre del candidato. Afp, volendo alleviare lo stress della figlia per l’edizione 2021.

La pandemia di COVID-19 ha aggiunto ulteriore pressione su studenti, genitori e autorità.

Durante le due settimane precedenti la prova, gli studenti sono stati costretti a frequentare i corsi online. Secondo il Ministero della Pubblica Istruzione, quest’anno più di 509.000 studenti stanno sostenendo l’esame.

L’uso della mascherina era obbligatorio per tutti gli studenti, che dovevano anche sostenere un test Covid prima di sedersi dietro i banchi, alle 8:40.

– Sospensione del decollo in aeroporto –

Anche coloro che sono risultati positivi al virus – circa 70 persone – hanno dovuto sostenere il test in spazi designati e separati dal resto degli studenti, la maggior parte nei centri medici.

Per limitare eventuali disagi, le autorità hanno adottato misure drastiche: dipartimenti, banche e Borsa hanno aperto un’ora più tardi del solito per facilitare gli spostamenti e consentire agli studenti di arrivare puntuali all’esame.

Tutti i decolli e gli atterraggi negli aeroporti di tutto il Paese sono stati sospesi per 35 minuti durante l’English Listening Test. Tutti gli aerei del volo dovevano mantenere un’altitudine di oltre 3.000 metri.

Secondo il Dipartimento dei trasporti, 79 voli sono stati riprogrammati a causa della revisione.

Auto e moto della polizia erano disponibili nei distretti scolastici per gli studenti bloccati nel traffico o in ritardo.

“È un giorno molto importante per i candidati e l’anno scorso è stato difficile per loro”, ha detto un ufficiale di polizia all’AFP prima dell’esame.

“Stiamo solo cercando di fare il possibile per mostrare il nostro sostegno”.