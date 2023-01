Coniugi: questo comportamento annuncia una separazione imminente, secondo la scienza

La scienza può essere in grado di farlo Impostato con tre mesi di anticipo Se la coppia sta per separarsi ? Questa è una domanda su cui hanno riflettuto i ricercatori della Princeton University. Quest’ultimo ha fatto affidamento sul comportamento degli utenti in un thread Reddit instabile per andare a fondo. Pertanto, hanno concluso, è effettivamente possibile prevedere questo tipo di situazione. Questo solo monitorando il milione di conversazioni scritte disponibili sul sito. L’indice più ovvio modo di esprimersi. Questo non sarebbe lo stesso di tre mesi prima della rottura. Quindi torna alla normalità dopo sei mesi. Si tratta, infatti, semplicemente di utilizzare un pronome personale riferito agli sposi.

Parole che la dicono lunga sullo stato psicologico di una persona

È sufficiente, secondo questi ricercatori, approfondire se gli sposi hanno usato o meno il pronome. lui ” invece di ” noi nelle conversazioni. In effetti, questa sarà una garanzia di incomprensioni, sospetti o imprevisti di due persone nella vita di due piccioncini. Qualcosa che influenza i sentimenti per un altro. Se un partner vede ancora un futuro con l’altro e si sente allo stesso modo, non avranno problemi con questo”. noi Secondo la persona dietro questo studio: “Usare queste parole è un segno che una persona sta vivendo un pesante carico cognitivo. Sta succedendo qualcosa nella vita di quella persona che diventa così più egocentrico”..

Sara Siraj Quindi continua come segue: “Non ci rendiamo davvero conto di quanto spesso lo usiamo Preposizioni, articoli e pronomi. Ma queste parole si modificano in un certo modo quando si attraversa un disordine personale. che essi Può dirci molto sul nostro stato emotivo e psicologico”.. Quindi questo semplice indicatore è sufficiente per prevedere un breakout nei prossimi tre mesi. Se vuoi che la tua relazione con il tuo partner duri nel tempo, puoi tenerne conto. E perché no, discuterne con calma purché non sia troppo tardi.