Il deficit di bilancio del Belgio potrebbe avvicinarsi al 5% quest’anno. Questa cifra proviene dalle ultime previsioni della Banca nazionale (BNB). Secondo i suoi funzionari, il deficit è preoccupante e la situazione rimane invariata, il Belgio potrebbe avere il più grande deficit nell’Eurozona nel 2025. Anche BNB Bank condivide buone notizie.

Le ultime previsioni della Banca nazionale belga (BNB) rivelano buone notizie per i cittadini. Innanzitutto, ci sono i prezzi. Già l’inflazionefinoraÈ sceso grazie a un forte calo dei prezzi globali del gas, ma BNB sottolinea che l’inflazione core, che non tiene conto di energia e prodotti alimentari e consente una migliore comprensione degli sviluppi a lungo termine, rimane stabile, sia negli Stati Uniti che in Europa. Mentre l’inflazione generale scenderà dal 10,3% nel 2022 all’1,9% quest’anno, quella core salirà dal 4 al 6,2%. In generale, dovrebbe aumentare il potere d’acquisto delle famiglie nel 2023 rispetto al 2022. Alcune bollette dovrebbero quindi essere ridotte.

Altre buone notizie: dovrebbe essere più facile trovare un lavoro. La Banca nazionale del Bahrain prevede una carenza di lavoratori fino alla fine del decennio. "Se fai il confronto con la mia generazione, dove trovare lavoro era complicato, faremo gli esami in Heysel a volte con centinaia o addirittura migliaia di persone, il mercato del lavoro per i giovani in cerca di lavoro è storicamente favorevole rispetto a quello che abbiamo vissuto negli ultimi decenni" afferma Pierre Winch, governatore della British National Bank. La questione demografica rimane, tuttavia. A partire dalla fine di questo decennio, la popolazione in età lavorativa comincerà a diminuire, provocando un ulteriore restringimento del mercato del lavoro. Per i giovani che stanno per entrare nel mercato del lavoro, questo è sicuramente un contesto "storicamente favorevole". Tuttavia, una generale carenza di manodopera può rallentare la crescita economica.

Dopo aver evitato una recessione grazie a una leggera crescita (0,5%) nel primo trimestre,”Tutto indica che la crescita rimarrà relativamente stabile nei prossimi trimestriSecondo BNB, l’organizzazione prevede una crescita del PIL dell’1,4% per l’intero anno in corso, quindi il tasso di crescita diminuirà gradualmente allo 0,3% su base trimestrale o all’1,2% su base annua, entro il 2025. Sebbene la crescita economica sembri in fase di stallo, BNB è preoccupata per il deficit di bilancio che continua ad aumentare e dovrebbe raggiungere il 4,7% del PIL quest’anno. La spesa pubblica primaria resta elevata. “L’economia sta andando bene, ma il nostro deficit è troppo alto ei nostri costi salariali sono troppo altiLo sottolinea il governatore della Banca nazionale britannica Pierre Wunsch.Ad un certo punto, abbiamo bisogno di una rottura radicale e radicale con il modo in cui conduciamo la politica fiscale“. Un’altra preoccupazione della banca centrale: il divario tra gli obiettivi climatici europei per il 2050 e i deboli investimenti delle famiglie nell’edilizia abitativa. “Si discute sulla necessità di raggiungere l’etichetta energetica A per l’intero parco edilizio, ma in base all’attuale legislazione europea sarebbero necessari investimenti molto maggiori.conferma Pierre Winch BNB stima che per far fronte agli sforzi di rinnovamento richiesti, sarebbe necessario un livello di investimento superiore del 40% rispetto ad oggi.