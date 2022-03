Après Colruyt et Lidl, Aldi et Carrefour rationnent l’huile et la farine

La guerre en Ucraina fait crindre des problèmes d’approvisionnement.

Pubblico il 21/03/2022



UNprès Colruyt et Lidl la semaine dernière, c’est au tour d’Aldi et potentiellement aussi de alcune riviste Carrefour de limiter les quantités achetables de determinati prodotti per cliente, dont l’huile et la farine, at-on appris lundi. Les supermarchés constatent en effet un pic de vente pour ceux-ci.

La semaine dernière, Colruyt, la principale catena di supermercati du pays, avait été la première à annoncer des limit sur la vente de certes produits, avec maximum deux bouteilles d’huile et deux de farine par client. Il n’y a pas de pénurie, avait assuré l’enseigne, constatant cependant une consommation qui n’est “plus normale”. Lidl avait aussi annoncé des restrizioni sur l’huile, les légumes en conserve et le papier toilette.







D’autres enseignes suivent désormais l’esempio. Aldi ainsi introduit une règle pour tous ses magasins: i clienti possono ricevere un massimo di trois pièces d’huiles, de farine de blé et de préparations pour pain par ticket de caisse. L’impresa informa la clientela par le biais d’affiches dans les magasins. « Notre fournisseur est actuellement capace di fare faccia alla produzione mais, en raison du pic soudain des ventes de ces produits, la chaîne logistique ne peut malheureusement pas suivre la cadence », justifie-t-elle.

« La situazione a évolué »

Carrefour, de son côté, analisi della situazione magasin par magasin. « La situazione a évolué », explique une porte-parole. «Grazie ai messaggi qu’ils ont captés, un certo nombre de consommateurs ont modifié leur comportement et nous avons remarqué une augmentation de la demande pour determinati prodotti. » Il revient à chaque directeur de magasin de décider pour queis produits des restrizioni peuvent être imposées.

La guerra in Ucraina fait crindre des problèmes d’approvisionnement, ce pays et la Russie comptant parmi les plus grands producteurs mondiaux de blé et d’huile de tournesol.