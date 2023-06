Angèle sta chattando in diretta con i suoi fan grazie a questa nuova funzionalità di Instagram

Instagram ha implementato una nuova funzionalità pochi giorni fa. Questo è il canale di trasmissione. Molte personalità utilizzano questo nuovo strumento per comunicare “dal vivo” con i propri fan/follower. L’unico aspetto negativo è che non è possibile rispondere ai messaggi trasmessi sul canale. Puoi rispondere solo con emoji.

Ieri sera, Angel ha parlato della sua prima discussione con i suoi fan. Nel suo primo messaggio, la cantante ha scritto:Come promemoria, ho 120 anni quando si tratta di nuove tecnologie. Ti manderò notizie e contenuti dietro le quinte dei festival e ovviamente foto di Pepete”. Questo semplice messaggio ha attirato oltre 35.000 reazioni e il canale conta già quasi 120.000 iscritti.

portando a “Bruxelles ti amoPoi ha condiviso un video del suo cane Pepete.Non ho idea di quante persone lo vedranno, ma penso che valga la pena mostrarti come Pepete sia il cane più adorabile, dolce e sensibile. In più ha un buon profumo e non ha denti” spiega il cantante nel video.