Due animali insoliti spaventano tutti i turisti presenti (video)

Il 10 luglio, una spiaggia della California è stata evacuata in meno tempo di quanto impiegato. Per una buona ragione, due leoni marini sono arrivati ​​a La Jolla Cove, senza lasciare altra scelta per le persone lì.

In California, è stato un pomeriggio movimentato sulla spiaggia sul lato di San Diego. In effetti, i bagnanti che si trovavano a La Jolla Cove sono stati sorpresi dai leoni marini che si sono precipitati tra la folla.

Man mano che gli animali avanzavano a terra, venivano gradualmente svuotati per consentire loro di raggiungere l’oceano in silenzio. Ma secondo un portavoce del parco a tema SeaWorld, un leone marino evita l’altro: “In realtà, puoi dirlo solo osservando così tanto il comportamento dei leoni marini. Ma il fatto che uno salti in acqua e l’altro si unisca rapidamente a loro mostra che si stanno seguendo l’un l’altro, ma questo non significa che questi enormi animali non possano danneggiare gli esseri umani.

mantenere una distanza ragionevole

“Le persone dovrebbero usare cautela e mantenere una distanza ragionevole. Sebbene i leoni marini possano avvicinarsi ai visitatori della spiaggia, è sempre consigliabile che noi, il pubblico, manteniamo una distanza di sicurezza per non disturbare le loro abitudini.