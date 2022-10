Almeno 59 morti e 150 feriti dopo la fuga precipitosa (video)

In Corea del Sud, i soccorritori parlano di arresto cardiaco fino a quando un medico non dichiara ufficialmente morta una persona. Il bilancio provvisorio indica che almeno 59 persone sono state uccise e 150 ferite.

I vigili del fuoco sudcoreani hanno riferito che decine di persone sono state curate per arresto cardiaco a Seoul sabato, dopo che migliaia di persone hanno affollato le stradine di un quartiere della capitale sudcoreana durante le celebrazioni di Halloween.

Diversi video sono stati pubblicati sui social network in cui vediamo i servizi di emergenza fare un massaggio cardiaco in mezzo alla strada. Le immagini rilasciate da Yonhap mostravano più di una dozzina di persone sdraiate per strada, con i soccorritori che eseguivano la RCP su alcuni di loro, mentre la polizia isolava la folla.