Mondiali 2023 – Sven Ness sul figlio, favorito ai Mondiali Under 23: “Thibo ha più talento di me”

Come abbiamo visto durante l’elite di domenica scorsa, il circuito di Glasgow (che i favoriti percorreranno poco più di sette volte perché arriveranno in mezzo al tracciato urbano alla fine del tratto incassato) è molto tecnico con oltre quaranta fa un giro). Questo sabato, una forte pioggia dovrebbe accompagnare i corridori durante l’evento, il che renderà l’evento ancora più complicato.

Già identificato come uno dei principali contendenti per le sue prestazioni in questa stagione (due successi, una tappa al Giro di Norvegia e al Gran Premio di Argovia, oltre a sei podi), il corridore della Lidl-Trek vede aumentare l’etichetta del suo favorito all’inizio .

“È un circuito adatto a me, ma dire che si adatta meglio ai ciclocrossman rispetto a quelli su strada con tutte queste curve è sbagliato”, ha detto. Egli ha detto. “D’altra parte, ciò che può giovarci sono tutti questi sforzi brevi e ripetitivi che dovremo fare durante tutta la gara.

Brabançon lo accetta favorevolmente mentre suo padre, Sven, avrà chiaramente un sabato pieno di stress ed emozioni.

“Non mi aspettavo che oltre al mondiale di ciclocross vincesse due gare con i professionisti e conquistasse così tanti podi ai massimi livelli”.afferma l’ex sportivo belga dell’anno (2008), ora 47enne. “Completamente integrato nella sua squadra, Thibau ha conquistato il suo posto e alla Lidl-Trek i migliori corridori non hanno esitato a giocarsi la sua carta in determinate circostanze, come i Giri del Belgio o la Vallonia.

Questa volta, da solo o con l’aiuto dei suoi quattro compagni belgi, il vincitore del titolo europeo due anni fa a Trento spera di diventare il successore del kazako Yevgeny Fedorov, vincitore dell’anno scorso, a pochi giorni dal completamento della Vuelta.

Thibau ha più talento in trasferta di me., riconosce Sven Nys, che, fino all’arrivo di Mathieu van der Poel, lo considera il miglior specialista di ciclocross di tutti i tempi. “Ma il ciclismo su strada non era una priorità per me, mi ha solo aiutato a preparare meglio le mie campagne invernali. Mio figlio è più in gamba di me nelle corse, impara in fretta, ovviamente ha beneficiato del mio aiuto, della mia esperienza la seconda parte della mia carriera l’ha vissuta molto da vicino, ma d’altronde, perché è a corto di speranze che ha seguito da vicino dai media (NdR: per diversi anni è stata prodotta una serie sulla famiglia Nys, in cui Thibau era il personaggio centrale). Ora che è un membro del team WorldTour, non mi occupo più di lui da solo, ma finché vive a casa e anche allora, cercherò di aiutarlo il più possibile.

Anche se un padre, in fondo, vorrebbe vedere suo figlio dominare la disciplina tanto quanto ha fatto in passato, ha capito che ora il suo futuro sarebbe sulla strada. Per Thibau Nys, come ad esempio per Mathieu van der Poel, Wout van Aert o Tim Merlier, il ciclocross non è altro che un modo per unire l’utile al dilettevole.

“È diventato sempre più professionale, ha messo la sua passione nel suo lavoro e ha ancora molto margine di miglioramento, credo”.disse il padre. “La prossima stagione dovrebbe disputare il suo primo Grand Tour, Giro o Vuelta e, se tutto va bene, la prossima stagione. (nell’anno 2025)Giro di Francia.

Prima di allora, all’età di 20 anni, il figlio cannibale di mio marito aveva degli appuntamenti con un appuntamento questo sabato a Glasgow. Potrebbe già, pochi giorni dopo Van der Poel, diventare anche, tra gli ottimisti, campione del mondo di ciclocross e su strada.

In caso di successo, Thibau Nys (ma anche gli altri quattro corridori scelti da Sven Vanthourenhout, Alec Segaert, vice-campione della cronometro di mercoledì, Gilles Gilders, Larry Vangeloy e Jonathan Vervein) diventeranno il primo belga a conquistare la maglia iridata. tra le speranze. E se ci estendiamo alla categoria amatoriale, è il primo da quando Eddy Merckx fu incoronato nel 1964 alla Salanche.