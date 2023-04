Quello che già sappiamo sulla nuova serie di Harry Potter

Varie informazioni ci permettono di dare un’occhiata a cosa darà questa nuova modifica nel formato TV. Tra il voler ricominciare da zero e il voler rispettare il più possibile l’universo, la serie si distinguerà dai film su diversi punti.

Come parte della presentazione della piattaforma Max, Warner Bros. Discovery ha fatto un annuncio leggermente clamoroso: un adattamento seriale di Harry Potter vedrà la luce del giorno. Più di vent’anni dopo l’uscita del primo film, il mondo di Harry Potter sarà nuovamente adattato per lo schermo. Al momento, sappiamo molto poco di questo progetto, ma alcune informazioni sono state comunicate altrettanto bene.

Nuovo staff

Per la serie di Harry Potter, HBO ha logicamente deciso di ricominciare da capo. Quindi esci Daniel Radcliffe, Emma Watson, Robert Greene, Tom Felton o Maggie Smith. Verrà messo in campo un cast completamente nuovo e questo avrà il difficile compito di succedere a personaggi che caratterizzano un gran numero di spettatori. Ancora di più quando si tratta di attori che ci hanno lasciato negli ultimi anni come Robbie Coltrane (Hagrid) o Alan Rickman (Severus Piton).

Al momento, non sappiamo ancora nulla dei nuovi attori e attrici, ed è probabile che la ricerca debba ancora iniziare. Tuttavia, HBO deve rendersi conto che ci si aspetta che faccia la sua parte e deve fare di tutto per trovare talenti.

Ogni stagione adatterà un libro

Questo è l’unico punto che giustifica questo nuovo adattamento. Ogni stagione della serie di Harry Potter adatterà un libro, che offrirà l’opportunità di esplorare ulteriormente le diverse narrazioni. Come ha spiegato JK Rowling: […] Questo nuovo adattamento porterà un grado di profondità e dettaglio che solo una serie TV di lunga durata può fornire La Warner Bros. Discovery ha anche presentato il progetto come una serie che durerà un decennio e la selezione del casting sarà cruciale in questo senso poiché seguiremo i personaggi dalla loro prima adolescenza fino all’età adulta.

Come promemoria, ogni film di Harry Potter ha adattato un romanzo, ad eccezione del settimo adattamento, che ha utilizzato due film. Nel frattempo, la serie avrà sette stagioni per adattare i romanzi. Immaginando episodi di 10 ore per stagione, questo ci dà un totale di 70 ore di adattamento. Basti pensare che HBO avrà il tempo di sfruttare e approfondire i vari aspetti dei romanzi, compresi quelli assenti nei film. In quanto tale, possiamo evocare la Società per la liberazione degli elfi diretta da Hermione, il passato di Albus Silente o persino il personaggio un po’ trascurato di Neville Paciock nei film.

JK Rowling supervisionerà tutto

JK Rowling sarà una produttrice esecutiva, in altre parole: fornirà la sua prospettiva sulle decisioni prese dai team che lavorano alla serie. L’informazione ha senso considerando che è la mamma di Harry Potter, ma è anche piuttosto interessante. Infatti, JK Rowling è regolarmente accusata di essere transfobica e ha alienato molte associazioni militanti. In tal senso, i team di Avalanche Software che hanno sviluppato il videogioco Hogwarts Legacy hanno fatto di tutto per prendere le distanze da chi scrive specificando, tra l’altro, di non essere in alcun modo coinvolti nello sviluppo del titolo. Inoltre, ai giocatori è stata data l’opportunità di creare un personaggio di passaggio.

Questa distanza con JK Rowling, non la troviamo sul lato HBO. Alla domanda sul coinvolgimento “problematico” dello scrittore nel progetto, il presidente della HBO Casey Bloys ha risposto: La storia di Harry Potter è qualcosa di positivo, sull’amore e l’accettazione di sé. La nostra priorità è ciò che apparirà sullo schermo Basti dire che questa non è una risposta che non piacerà a tutti.

Tutto sommato, è probabile che questo nuovo adattamento di Harry Potter in un formato televisivo faccia scorrere molto inchiostro, dal momento che i film sono già stati contrassegnati da un gran numero di spettatori. Tuttavia, HBO ci ha mostrato la sua esperienza in diverse occasioni. Resta da vedere come sarà una volta sullo schermo.

La serie di Harry Potter sarà disponibile su Max Originals in una data non specificata.

_

Segui Geeko su FacebookE Youtube E Instagram per non perderti notizie, quiz e consigli.