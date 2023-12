Download gratuito di Natale, divertiti senza abbonamento PS Plus

Hey ragazzi! PlayStation ha generosamente offerto regali di Natale ai suoi utenti, disponibili per un periodo limitato.

Dai un'occhiata alla nuova espansione di God Of War, God of War Ragnarok: Valhalla meno !

Tuttavia, è stato un anno difficile per PlayStation Plus, che ha deluso incessantemente i suoi abbonati, nonostante Sony affermi di guadagnare sempre più membri ogni mese.

Fortunatamente, gli ultimi omaggi non richiedono il riscatto di un abbonamento PlayStation Plus e, sebbene non siano gli ultimi giochi AAA aggiunti direttamente alla tua libreria, è l'intento che conta.

Fa tutto parte di PlayStation Wrapped, la celebrazione annuale di tutto ciò che riguarda PlayStation, simile a Spotify Wrapped. Accedendo al tuo account, avrai un riepilogo di tutto ciò a cui hai giocato quest'anno, inclusi i giochi su cui hai trascorso più tempo, ricevuto più trofei o il tipo di gioco utilizzato per determinare che tipo di giocatore sei .

Una volta completato il riepilogo, riceverai un bel messaggio da PlayStation che ti ringrazia per il supporto e il tempo dedicato durante tutto l'anno, oltre ad alcuni vantaggi digitali che puoi aggiungere al tuo profilo. Quali sono queste ricompense, chiedi? I fan di Spider-Man saranno felicissimi, poiché questi due adorabili robottini appariranno nel gioco, uno dei quali ha la combinazione di colori standard del ragno indossata da Peter, mentre l'altro è verde e viola come The Outfit Prowler. Secondo quanto riferito, anche altri giocatori hanno ricevuto avatar diversi, quindi non sorprenderti se ottieni qualcosa di diverso.

Questi codici digitali possono essere visualizzati sul tuo profilo… e questo è tutto, ma ancora una volta, è l'intento che conta.

Se non hai ancora controllato il riepilogo PlayStation, fallo! Puoi farlo gratuitamente sul sito ufficiale PlayStation.