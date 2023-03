Dove sono finite le folli punture da discoteca? Un anno dopo, la tesi “Mass Hysteria” è stata premiata con lode

Un anno fa, testimonianze che riportavano brutali iniezioni di vittime si riversarono in un ambiente celebrativo. I sintomi variavano da vertigini a svenimento e vomito. Le autorità hanno preso sul serio il problema e hanno adottato misure specifiche nei locali notturni e nei festival senza che alcun caso fosse dimostrato.

Ma negli ultimi mesi la polizia non ha più registrato denunce. “Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni nell’ultimo anno, ma per diversi mesi non ne abbiamo avute.”, spiega un portavoce del distretto di polizia metropolitana di Bruxelles. “C’è stata una forte frenesia mediatica, ma senza che i fatti fossero tangibili o provati.

Due inchieste aperte per ‘morsi selvaggi’ durante il ‘Belgian Pride’

Stessa storia dalla procura di Bruxelles. “Ad oggi, nessuna causa ha prodotto alcun risultato. Il colpevole non è stato identificato e nessuna sostanza è stata rilevata tra i campioni analizzatispiega Martin François, portavoce della procura di Bruxelles.

Questo fenomeno ha avuto origine in Gran Bretagna prima di diffondersi in Francia e Belgio. In realtà, nessun sospetto è stato arrestato. Le analisi tossicologiche non hanno mostrato nulla e non sono state trovate siringhe nei luoghi della cerimonia. Su questa osservazione, favorisce il criminologo Michael DantinIl noto trattato di criminologia per l’induzione psicologica” Per spiegare il fenomeno delle punture nell’ambiente cerimoniale.

Non ci sono prove di “puntura selvaggia” al We R Young Festival

Nell’ipotesi prevalente, potrebbero esserci stati due comportamenti., lui spiega. “Il primo è che le persone sono già state morse senza ricevere alcuna sostanza. Poi hanno sviluppato gli effetti in modo psicologico. È come se mangiassi un prodotto scaduto da diversi giorni e ti rendessi conto, a posteriori, che è scaduto. Probabilmente ti ammalerai, non perché il prodotto non sia idoneo al consumo ma perché abbiamo visto che è scaduto. È il fenomeno dell’estrapolazione psicologica. Allo stesso tempo, ci sono anche persone che non sono state morse ma che credono di essere state morse e sviluppano sintomi.

Quindi, che senso ha mordere le persone senza iniettare il prodotto? Per rispondere a questa domanda, il criminologo si affida a comportamenti di imitazione che porterebbero a una sorta di “isteria di massa basato suconvalida e apprezzamento all’interno del suo gruppo di amici.

“Le persone sono state colte di sorpresa da persone con cattive intenzioni che sapevano benissimo che non avrebbero iniettato nulla, ma sapevano che c’era una sorta di ‘tendenza’ nella società”.

“Le persone sono state punti da persone malintenzionate che sapevano benissimo che non avrebbero iniettato nulla ma sapevano che c’era una sorta di ‘tendenza’ Nella comunità. Poi volevano dargli da mangiare. È una specie di comportamento di imitazione di ciò che abbiamo visto o sentito, ciò che alcuni ti dicono e lo riprodurremo perché lo troviamo interessante. Questo ti permette di essere apprezzato socialmente da un gruppo di amici, come quelli che stanno per saccheggiare una pensilina dell’autobus o una cabina telefonica. Questa è una dinamica che ritroviamo in molti dei comportamenti che i criminologi sono portati a considerare.Conclude.