Aggiornamento MotoGP Portogallo Portimao: Aggiornamento sulla salute di Paul Espargaró dopo la sua pesante caduta in P2

La P2 che anche in Portogallo ha inaugurato la sua nuova livrea MotoGP è stata caratterizzata da due eventi che hanno portato all’emissione di due bandiere rosse. All’inizio c’è stato un guasto generale del circuito che ha influito sui tempi, ma anche, purtroppo, una pesante caduta di Pol Espargaró. Il pilota GASGAS non è riuscito a riprendersi dall’incidente, in quanto giaceva nella via di fuga e molto vicino alla sua moto. L’ipotesi adottata per la dinamica di fatto è che sia stato colpito dall’RC16 al momento dell’urto sul muro di sicurezza, e non fosse dotato di un “muro”. Ma le notizie sullo stato di salute del pilota Tech3 sono rassicuranti.

Le immagini mostrano solo l’inizio della sfortunata caduta Paolo Spargaro Nel decimo round, ponendo fine a ogni speculazione e preoccupazione.

🚩 Bandiera rossa 🚩 La sessione si è interrotta dopo la caduta di Paul Espargaro! Il pilota di Gasgas realizza 😮‍💨#PortogheseGP #motogp pic.twitter.com/dARQOiLEta – CANALE + MotoGP™ (CanalplusMotoGP) 24 marzo 2023

Quindi, questa inquadratura del catalano sdraiato accanto al muro aiutato dalla troupe del circuito. Secondo alcune interpretazioni, Paul avrebbe ricevuto l’impatto della sua motocicletta dopo essere andato a sbattere contro il muro. Tuttavia, se il pilota è stato iniettato immediatamente, la sua condizione immediatamente segnalata era che era cosciente.

Pochi minuti dopo, i servizi di emergenza lo hanno portato al centro medico. Da lì è stato portato all’ospedale di Faro per ulteriori esami. Ne sapremo di più nelle prossime ore. Almeno sua moglie, Carlotta, è stata informata che non aveva riportato ferite gravi. SU Settimana della velocitàTroviamo una reazioneHervey Boncharal : « All’inizio ero molto preoccupato quando non ho visto Paul muoversi. Ma poi abbiamo sentito che lo era Consapevole e in grado di muoversiS. Il dottor Charte ci ha assicurato che non c’era Non c’è pericolo mortale. Ma non sono un medico, quindi non voglio anticipare i test successivi. Gli esami si tengono a Faro. Fino ad allora, dobbiamo attendere informazioni più dettagliate sulle condizioni di Paul. Alcuni commentatori hanno riferito di gravi lividi al collo e al petto.

SU GPOnepossiamo leggere il dottore Carta degli angeli direttore medico della MotoGP, che ha fornito un aggiornamento sulla situazione: Paul sta bene neurologicamente. MMa soffre di una grave contusione polmonare e di molteplici gravi traumi spinali. È cosciente, reagisce perfettamente, anche se parzialmente sedato. È in grado di muovere perfettamente gli arti inferiori e superiori, quindi non ha riportato lesioni gravi”.

aggiornare Settimana della velocità Cattive notizie annunciate dal sito tedesco: Paolo Spargaro anche sofferto Fratture spinali. Può muovere braccia e gambe e non ha difetti neurologici. ma così lontano, Non è chiaro se le vertebre debbano essere stabilizzate con un intervento chirurgico. Forse non sarà chiaro fino a domani perché Grave livido ai polmoni. Non ha avuto bisogno di essere intubato, ma gli sono stati somministrati forti antidolorifici. Nonostante gli infortuni Paolo Spargaro Non mettendo in pericolo la sua vita, l’autista di un impianto di gasolio affronta una possibile convalescenza di diversi mesi.