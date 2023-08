Dov’è Jaguar oggi?

La Jaguar I-Pace non è stata davvero facile da quando è arrivata sul mercato nel 2018. In primo luogo perché si è trovata rapidamente nel mezzo di una pandemia, ma anche perché il marchio inglese non è così popolare tra gli acquirenti di veicoli elettrici di fascia alta come la Tesla Model X era in testa in quel momento. È stata la Model Y che è appena tornata a casa per il SUV britannico che non è riuscito a trovare facilmente il suo pubblico. L’anno scorso sono stati venduti poco più di 7.300 I-Pace in tutto il mondo. Ciò rappresenta poco più del 10% delle vendite del marchio a livello globale. In questo modo, possiamo quasi dire che il SUV elettrico vende abbastanza bene. Un modello elettrico di prim’ordine che da solo rappresenta il 10% delle vendite del marchio? Nessun tedesco ha raggiunto un tale numero. La Q4 o Q8 e-tron è lontana dal raggiungere questi valori in Audi, proprio come la iX3 e la iX in BMW. Tuttavia, il bilancio di Jaguar è ​​preoccupante e l’arrivo di un nuovo CEO sta già causando cambiamenti.

Jaguar deve reagire

SUV Porta Jaguar Land Rover. Tanto che XE e XF sono diventati aneddotici. © Giaguaro Land Rover

La situazione non è rosea per Jaguar nel 2022 con vendite in calo del 28%. Land Rover, che finora è riuscita a rifarsi, non è rassicurata, con 269.000 consegne e un calo del 21% rispetto al 2021. Il gruppo inglese si dice particolarmente colpito dalla carenza di componenti, e ammette addirittura che il portafoglio ordini è stato “completamente scoppiato” all’inizio del 2023. Vedremo quindi nei prossimi mesi se gli effetti si faranno sentire.

Ma una cosa è certa, dovremo reagire rapidamente. La Jaguar in particolare soffriva già la concorrenza con i tedeschi, Ora dobbiamo fare i conti con Tesla e i cinesi. Il nuovo amministratore delegato, arrivato durante l’estate e che ha sostituito il francese Thierry Breton, ha già preso una decisione: l’I-Pace non andrà oltre. I nostri colleghi Datukar Ricorda anche che il predecessore di Adrien Mardel voleva vedere una seconda generazione. Il nuovo capo non lo vuole più e vuole aspettare che le nuove auto elettriche Jaguar arrivino sulla piattaforma JEA selezionata. Nel frattempo, l’I-Pace rimarrà piatto fino al 2024 o 2025. E il CEO di JLR ammette: l’I-Pace è utilizzato principalmente oggi per Ridurre il mix di CO2 per il gruppo inglese, tra le più alte in Europa con una calda prevalenza di SUV (la F-Pace è l’auto Jaguar più venduta al mondo). Quindi Jaguar non può fare a meno dell’I-Pace, anche se non ha successo, e anche se è attualmente oggetto di una class action negli Stati Uniti per problemi di batteria e incendio.

Anche Land Rover ha faticato nel 2022 ©Land Rover