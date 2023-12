Dopo Yu Yu Hakusho, Netflix trasforma questo popolarissimo anime in un film Live Action

Dopo One Piece e Yu Yu Hakusho, tocca a My Hero Academia ottenere il proprio adattamento live-action. Le prime informazioni cominciano ad emergere e stanno già dividendo i fan.

Serie di eventi dal vivo un pezzo Ha cambiato completamente il modo in cui guardiamo gli adattamenti manga live-action. Ha conquistato molte persone grazie al suo rispetto per l’opera originale e ai suoi numerosi rischi. Da allora è emersa una serie manga cult live-action Yu Yu Hakusho Colpisce e ci dà di più Vogliamo vedere il nostro manga preferito con attori veri. Quindi è stato il suo turno La mia accademia degli eroi Per avere un proprio adattamento, ma i fan rimangono un po’ scettici.

My Hero Academia è senza dubbio uno dei manga innovativi degli ultimi anni. È chiaro che l’anime dipende dalla popolarità dell’opera originale, Di cui, la settima stagione arriva nel 2024. In un mondo in cui l’80% della popolazione possiede dei superpoteri, il giovane Izuku Midoriya sogna di diventare un supereroe. Purtroppo sono nato senza alcun potere particolare, Il nostro eroe riceve le abilità del suo idolo per tutta la vita: All Might. Giunto alla scuola di supereroi di Yuei, incontrerà i suoi futuri amici e combatterà il suo rivale, il terribile Shigaraki.

Un altro adattamento

Sappiamo da diversi mesi che esiste un adattamento live-action di La mia accademia degli eroi È pianificato da Netflix. Ma come in One Piece, sono state rivelate poche informazioni. Ma, Nuove informazioni su IMDB hanno rivelato alcune cose riguardanti le riprese, in particolare riguardo al casting per la serie. Tra i personaggi principali troviamo il duo Bakugo/Izuku, rispettivamente interpretati Scritto da Jess Norman e David Mazouz. Ma chiaramente la più famosa tra le prescelte è la traduttrice Tinia Leda, che altri non è che Isaac Hempstead Wright, che interpretava Brandon Stark in Il Trono di Spade. Sono stati rivelati anche altri attori, meno conosciuti dei loro colleghi, che interpreteranno Ochaco Uraka e Shoto Todoroki.

Ma con sorpresa di tuttiÈ stato rivelato anche il traduttore di Dabi. Questa rivelazione ha portato i fan a interrogarsi sulla sequenza temporale del live-action poiché il personaggio non appare dall’inizio del manga. L’adattamento sarà un lungometraggio, a differenza di quanto accaduto un pezzo O Yu Yu Hakusho, Molte voci parlano di un possibile spin-off attorno ad alcuni recenti eventi apparsi nel manga. Ma al momento, nulla è certo.