Vivere per la vita: gli animatori si sono ribellati alla testimonianza di Bob, direttore del Resto du coeur de Liège

Bob, il direttore del Resto du coeur de Liège, è a bordo della Bertrix per assistere all’emergenza. È rimasto commosso dalle foto nel rapporto: “Lavorare al Resto du Cœur de Liège significa andare ogni giorno verso l’ignoto, momenti ricchi di emozioni“.

Se alcuni riescono a sfuggire all’instabilità, altri ne prendono subito il posto. Tuttavia, alcuni hanno un lavoro e un reddito che non sono sufficienti per vivere dignitosamente. Non possiamo mai sapere cosa ci succederà, divorzio, lavoro precario, siamo ben lontani dal cliché “la stavano cercando”, spiega Bob: “Dobbiamo combattere questi cliché perché ci sono molte persone che si trovano all’inizio del divario e possono evitare di scendere a un livello inferiore.“

Walid è rimasto particolarmente commosso da questa foto:

“Mi fa arrabbiare! C’è una cosa che non scegliamo, e sicuramente non vogliamo né cerchiamo, ed è ritrovarci in queste situazioni!“

I tre padroni di casa si ribellano a questa situazione. Con le crisi successive, la povertà è aumentata. La situazione delle famiglie già fragili è peggiorata. Molti di loro, che riuscivano ad arrivare a fine mese, caddero in povertà.

Viva for Life finanzia associazioni che aiutano famiglie e bambini piccoli in difficoltà e cerca di fare questo Ridurre le conseguenze della povertà.

