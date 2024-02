Buone notizie sul piano Questo grande e complesso giocattolo LEGO è stato trovato nella scatola promozionale e i collezionisti lo hanno già acquistato condivisione :









Buone notizie per i fan LEGO: un rivenditore francese ha appena ridotto il prezzo di un set robotico raro da trovare. Ma fai attenzione, se sei interessato, dovrai agire in fretta!

Cdiscount abbassa il prezzo di questo raro e dettagliato set LEGO del Faro Automatizzato! Se ami il mondo del mare, l'architettura o semplicemente i fari, questo set LEGO motorizzato promette un'esperienza di costruzione che ti divertirai. Con i suoi tanti dettagli raffinati e le piccole sorprese, sarai trasportato sulle coste francesi. Va notato che questo set è difficile da trovare sul sito LEGO, quindi trovarlo in stock e con uno sconto è un'ottima notizia. Infatti, il set del faro robotico LEGO ha visto il suo prezzo ridotto da 299,99 € a 223,99 € su Cdiscount! Il faro robotico LEGO è in vendita su Cdiscount Faro automatizzato LEGO: un vero viaggio verso la costa Questo set robotico LEGO è molto più di una semplice esperienza di costruzione, è chiaramente un giro che ti trasporta istantaneamente su spiagge bagnate dalle onde. con 2065 pezzisarai impegnato per un po' a costruire questo faro con tanti dettagli ma anche piccole sorprese grazie al suo motore. Che tu sia un appassionato di architettura, di fari o semplicemente un fan di LEGO, questo set è un pezzo raro che vale la pena aggiungere alla tua collezione. Approfitta del faro robotico LEGO a prezzo scontato Questo faro è stato sapientemente progettato da LEGO con una montagna di dettagli ben integrati nella torre del faro, ma anche all'interno della piccola casa del custode inclusa in questo set. Ma il punto più interessante in tutto questo è Fascio luminoso rotante motorizzato e lente di Fresnel dedicata. È raro trovare giocattoli LEGO dotati di motore e dobbiamo ammettere che questo giocattolo offre un'esperienza davvero riuscita. READ La figura snella di Meghan Markle scatena reazioni: "Prendi Ozembek?" Oltre a tutti questi piccoli tocchi positivi, c'è ancora un tocco finale incluso in questo set Due minifigure rappresentano il guardiano del faro e il marinaio, più accessori come una barca a remi, un gabbiano e un gatto. Trova questo faro robotico LEGO impostato su Cdiscount Guida all'acquisto I migliori giocattoli LEGO per adulti da acquistare a febbraio 2024

