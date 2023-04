WWE WrestleMania 39 Notte 1 risultati

La WWE ha tenuto il suo più grande spettacolo dell’anno con WrestleMania 39 per due notti al SoFi Stadium di Inglewood, in California, sabato 1 aprile e domenica 2 aprile 2023.

– Il pre-show di WWE WrestleMania 39 inizia mentre il panel ci dà il benvenuto. La giuria è composta da Kayla Braxton, Booker T, Wade Barrett e Peter Rosenberg.

– Il comitato discute la serata, presenta le partite e trasmette video teaser delle partite.

Nel backstage, Kathy chiede a Johnny Knoxville i suoi pensieri sulla visione della partita di Sami Zayn stasera. Knoxville dice che la loro storia non è ancora finita. Sami Zayn sta passando per il bravo ragazzo, ma colpirà duramente Kevin Owens.

WWE Inglewood, California

I commentatori sono Michael Cole e Corey Graves.

– Stasera è WWE WrestleMania 39, lo speciale inizia con Becky G che è sul ring per cantare ‘America The Beautiful’.

– Il video di apertura è stato rilasciato con l’attore e umorista americano Kevin Hart che presentava lo spettacolo. Poi i commentatori ci danno il benvenuto.

The Miz e Snoop Dogg sul ring. The Miz, presentatore della serata, ci dà il benvenuto a WrestleMania. Ha trovato il suo partner ideale in Snoop Dogg. Hanno molto in comune, Snoop è un artista, re dell’hip-hop, ed era nel musical WrestleMania. Snoop è una star del cinema e ha fatto la marina. Snoop è due volte campione WWE Gold e Grand Slam. Snoop dice che lo spettacolo di stasera non riguarda loro, riguarda gli eroi tra la folla. Miz dice che vedremo il meglio dallo stadio SoFi tutto esaurito. Miz presenta la carta. Snoop dice che è ora di agire.

Entra prima nella teoria di Austin. Poi John Cena entra con i ragazzi Make-A-Wish.

Campionato degli Stati Uniti – partita singola

Teoria di Austin (c) contro John Cena

Alla fine del combattimento, Cena prende le cinque possibilità di dribbling su Theory. Cena manca il suo AA, ma Theory afferra i cavi per fermarlo. Cena spara e si scontra con l’arbitro. Cena spinge Theory a terra e gli applica STF. Theory fa clic, ma l’arbitro è un KO Cena pensa di aver vinto, Theory coglie l’occasione per sferrare un colpo basso a Cena, Theory continua con il suo ATL per il conteggio di tre.

JAGNNANT: Teoria Austen

– Titus O’Neil è trattenuto con i commentatori per la prossima partita.

Gioco di carte a 4 vie

Braun Strowman e Ricochet contro Viking Raiders (Eric e Ivar) accompagnati dal Valhalla Di fronte all’Accademia Alpha (Otis e Chad Gable) Profitti di strada (Montez Ford e Angelo Dawkins)

Alla fine del combattimento, Strowman fa il suo treno in fondo al ring, ma dopo una virata, Dawkins riesce a farlo cadere a terra! Ricochet inizia Shooting Star su Dawkins alla fine dell’episodio. Lo rimette sul ring. Ricochet esegue una Shooting Star su Dawkins, ma Dawkins la blocca con le ginocchia. Ford completa con un Frog Splash su Ricochet e Dawkins lo copre per la vittoria.

Vincitori: profitti di strada

Dietro le quinte troviamo Xavier Woods con gli ospiti. Si divertono a simulare la partita Logan Paul vs Seth Rollins in WWE 2K23, vince Rollins. È stato mostrato un video sulla rivalità tra i due.

Partita singolare

Logan Paolo Accompagnato da un amuleto della sua bevanda contro Seth Rollins

Alla fine del combattimento, Rollins vuole fare il suo pedigree e Logan vuole respingerlo, ma Rollins lo fa voltare. I due eseguono una serie di roll-up. Logan riesce a mettere a segno un KO Punch su Rollins che cade a terra. Logan lo copre, ma Rollins reagisce con due! Logan cerca una carica, ma Rollins lo blocca in una Sit Out Powerbomb per coprirlo, ma Logan reagisce. Rollins si prepara ad attaccarlo, ma l’amuleto lo trascina sul ring per salvare Logan. A tenere la mascotte c’è Rollins, Youtuber KSI. Logan ne approfitta per approfittare e mettere Rollins sul tavolo dei commenti. Logan entra in un angolo e schizza sul tavolo, ma Rollins riesce a mettere KSI sul tavolo poco prima! Rollins riporta Logan sul ring e gli dà un Pedigree da coprire, ma lui reagisce con due! Rollins fa un Rolling Elbow a Logan e si prepara a Stomp, ma Logan lo afferra per le spalle e gli dà un GTS. Logan entra nell’angolo e gli dà una Frog Splash per coprirlo, ma Rollins risponde con una doppia mano. Logan inchioda Rollins all’angolo e gli dà un sottobicchiere, ma Rollins lo blocca con un Super Kick! Rollins calpesta per un conteggio triplo.

JAGNNANT: Seth Rollins

– Presentiamo un video sul danno CTRL contro il clan di Becky.

6- Partita di coppia femminile

CTRL danno (Bailey, Io Skye e Dakota Kai) Contro Lita, Trish Stratus e Becky Lynch

Alla fine del combattimento, Becky applica Dis Arm Her su Kai, ma Bayley interviene e la prende a pugni. Bayley prende il tag e vuole farla desiderare, ma Becky la mette fuori combattimento con un Back Suplex. Bayley la spinge contro i cavi, Sky la colpisce e Bayley fa una pianta di rose per coprirla, ma Lita rompe il conteggio. Kai spinge via Lita con un calcio. Stratos esegue una Stratosfaction su Kai. Bayley dà a Trish una pancia contro lo stomaco. Becky ne approfitta con un Roll Up, ma Bayley reagisce e la spinge giù dal ring. Sky corre fino all’angolo e fa un salto di luna a tutti i lottatori in fondo al ring. I sei lottatori si affrontano quindi sul ring. Lita fa uno scherzo del destino in Paradiso. Stratus mette a segno il suo calcio circolare su Kai. Lita ottiene l’angolo per il Double Moonsault su Sky e Kai. Bayley sale Becky sul ring per una pancia a pancia, ma Becky la mette fuori combattimento colpendola con la maniglia dell’uomo dall’angolo per il conteggio di tre.

Vincitori: Lita, Trish Stratus, Becky Lynch

