Dopo un anno di riposo per i dipendenti di TotalEnergies?

A metà marzo, la notizia ha avuto l’effetto di una notizia bomba. TotalEnergies unirà le forze con il gruppo di distribuzione canadese Couche-Tard per gestire 619 stazioni delle sue reti belghe e lussemburghesi. L’accordo (TotalEnergies 40% e Couche-Tard 60%) dovrebbe concludersi entro la fine del 2023. Tuttavia, l’accordo per “massimizzare le vendite esclusi i combustibili derivati ​​dal petrolio” ha rapidamente scosso i sindacati in Belgio. E in Lussemburgo? Qual è l’impatto di tutto ciò sulle 470 persone che lavorano nelle stazioni (45) e sulle 65 in sede? Come in Belgio, le garanzie scadono alla fine del 2024.