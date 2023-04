Il cambiamento nei supermercati: le bevande zuccherate avranno presto un punteggio nutritivo più basso | Belgio

Le autorità sanitarie hanno annunciato lunedì in un comunicato stampa che il modo in cui il Nutri-Score calcola le etichette degli alimenti cambierà dalla fine del 2023 per tenere maggiormente conto delle conoscenze nutrizionali e sulla salute. L’algoritmo di classificazione delle bevande sarà modificato al fine, in particolare, di limitare la sostituzione degli zuccheri con i dolcificanti.