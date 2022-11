Suor Christina, la suora che ha fatto scalpore a The Voice, ha cambiato completamente look

Cristina Scoccia, meglio conosciuta come suor Cristina, ha creato scalpore nel 2014 durante il noto spettacolo di canzoni The Voice of Italy. La giovane donna, che all’epoca aveva 26 anni, vinse l’uscita di Telecrochet di quell’anno creando scalpore oltre i confini italiani, grazie ai suoi successi leggendari come No One di Alicia Keys.

Se il suo tono unico ha deliziato molti fan di The Voice in tutto il mondo, l’ex candidata si è distinta soprattutto per il fatto di essere una brava suora e più precisamente associata all’Ordine delle Orsoline della Sacra Famiglia. Se dopo lo spettacolo è tornata ad essere una “semplice” devota, dichiarando addirittura i voti permanenti nel 2015, suor Cristina ha approfittato della sua ritrovata notorietà per partecipare privatamente alla versione italiana di “Ballando con le stelle”. Ma nei giorni scorsi, quando se n’era più o meno dimenticato, se n’è riparlato: il cantante 34enne ha deciso di lasciare le richieste.

Lo ha annunciato nel programma “Verissimo” in onda sul canale italiano Canale 5. Durante la registrazione, Cristina Scoccia sembrava cambiare. La giovane ha cambiato completamente look con i capelli lunghi sciolti e un piercing sul naso. “Scelgo di seguire il mio cuore senza pensare a ciò che la gente dirà di me.Spiegando la sua scelta, durante lo spettacolo “Verissimo”, ha detto: “Ho fatto un atto di fede ed ero preoccupato di finire sotto un ponte, come ho sempre detto al mio psichiatra. Credo nell’ascoltare il tuo cuore con coraggio. Il cambiamento è un segno di evoluzione, ma fa sempre paura perché è più facile stabilirsi nella certezza che dubitare di se stessi. C’è il buono o il cattivo? “

Se sostiene di non aver rinunciato alla fede, oggi Cristina Scoccia lavora come cameriera nella speranza di finanziare la sua carriera di cantautrice.