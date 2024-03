Dopo essere stato incriminato, Donald Trump ha chiesto di “abbandonare” il suo processo in Florida

Giovedì Donald Trump si è recato in un tribunale della Florida per ascoltare la richiesta del suo avvocato di respingere le accuse contro di lui per la sua gestione informale di documenti riservati dopo aver lasciato la Casa Bianca.

Il giudice Eileen Cannon, incaricato del caso, terrà un'udienza di un giorno in un tribunale di North Miami per esaminare le istanze di licenziamento presentate dagli avvocati del 77enne miliardario. Il candidato presidenziale repubblicano a novembre è stato accusato di mettere in pericolo la sicurezza nazionale conservando documenti segreti e si è dichiarato non colpevole a giugno.