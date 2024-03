Oggi, venerdì, gli elettori russi hanno iniziato a votare per le elezioni presidenziali che garantirebbero a Vladimir Putin, a meno che non accada un imprevisto, un quinto mandato alla guida del Paese che ha guidato per 25 anni. Questo sarà il “regno” più lungo per un leader del Cremlino dai tempi di Joseph Stalin.

All'età di 71 anni, Vladimir Putin, di fronte a un'opposizione nominale, dovrebbe essere rieletto per un mandato di sei anni, mentre la Russia è in guerra con l'Ucraina dal 2022. Il capo dello Stato corre contro il comunista Nikolai Kharitonov, e Leonid Slutsky, il leader dell'Ucraina. Partito Nazionale Liberal Democratico e Vladislav Davankov del Nuovo Partito Popolare. Vladimir Putin, che l’Occidente accusa di mantenere un regime autoritario, gode di un alto livello di fiducia nella Russia. Secondo il Centro Levada, un rispettato istituto di sondaggi russo, questa percentuale è attualmente pari all’86%, rispetto al 71% circa poco prima dell’invasione dell’Ucraina. “L’Occidente ha commesso un grave errore”. “Putin non ha rivali, è su un livello completamente diverso. L'Occidente ha commesso un errore molto grave aiutando a unire gran parte dell'élite e della popolazione russa attorno a Putin attraverso le sue sanzioni e la distorsione della Russia”.Lo ha commentato una fonte russa che ha familiarità con il lavoro del Cremlino. Interrogata in uno dei mercati all'ingrosso più grandi della Russia, nel sud di Mosca, Lyudmila Petrova, 46 anni, che stava acquistando false scarpe da ginnastica New Balance prodotte in Cina, ha mostrato un forte sostegno al maestro del Cremlino. “Io sostengo Putin e ovviamente voterò per lui”.Lei disse. “Putin ha sollevato la Russia dalle ginocchia. La Russia sconfiggerà l'Occidente e l'Ucraina. Non potrai mai sconfiggere la Russia”.lei ha aggiunto. READ Il permesso sanitario diventerà un "permesso vaccino", e il test PCR negativo non sarà accettato

“Appassionato di social media. Amichevole fanatico dei viaggi. Esperto del web. Risolutore di problemi. Studioso di pancetta malvagia.”