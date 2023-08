Dopo essere stata licenziata da JT, Salima Bel Abbes fa un ritorno inaspettato a RTL

Sono state le lacrime nei suoi occhi a rendere Salima Bel Abbes addio per i telespettatori di RTL alle 19:00 a metà gennaio, lasciando il posto a Michael Miraglia. Questo ritiro non ha significato la fine della carriera della giovane sul canale privato. Salima intraprende una nuova avventura in RTL e si ritrova a presentare non uno, ma due degli spettacoli di punta del canale.

Dal 29 agosto, gli spettatori potranno trovare la giovane donna come conduttrice della rivista “Exclusive”, in sostituzione di Tatyana Silva che si è unita a RTBF. La settimana successiva, Selima presenterà insieme a Christophe Debourceaux, Not Every Day is Sunday.

In colloquio Accreditato alla Ciné Télé Revue, Salima ha dichiarato in questa sensazionale copertina: “Ci sono due componenti in questo ritorno. D’altra parte, una rivista di notizie leggermente più avanzata con “Esclusivo”. Quando sei un giornalista che riporta le notizie, a volte ti senti un po’ frustrato perché non approfondisci gli argomenti, mentre in “Exclusive” questi sono argomenti più approfonditi, con interviste che si svolgono dopo la cronaca. E d’altra parte, con It’s Not Every Day Sunday, sto riscoprendo l’adrenalina della vita che mi è mancata negli ultimi otto mesi”.