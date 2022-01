Corona Virus: in Italia la vaccinazione obbligatoria per gli over 50

Il governo italiano, di fronte al forte aumento dei contagi da Covid-19, ha deciso mercoledì di introdurre la vaccinazione obbligatoria per tutte le persone con più di 50 anni.

“Vogliamo rallentare la curva dei contagi e incoraggiare gli italiani non ancora vaccinati a farlo” Il presidente del Consiglio Mario Draghi durante la riunione di gabinetto ha giustificato l’adozione di questo provvedimento, citando un comunicato stampa del governo.

“Stiamo lavorando specificamente sui gruppi di età più a rischio di ricovero per ridurre la pressione sugli ospedali e salvare vite umane”, Ha aggiunto.

In dettaglio, il decreto legge impone l’obbligo di vaccinazione per le persone di età superiore ai 50 anni che non lavorano, e il possesso del tesserino di vaccinazione per tutte le persone di età superiore ai 50 anni, sia nel settore pubblico che privato.

È infatti obbligo vaccinare tutti gli over 50, visto che il permesso di vaccinazione, chiamato in Italia “tessera sanitaria potenziata”, si ottiene solo attraverso un ciclo completo di vaccinazione o dopo la guarigione dal Covid.

L’Italia ha una popolazione di 59 milioni, di cui 28 milioni di età superiore ai 50 anni, secondo l’Istituto nazionale di statistica (Istat).

In risposta a una domanda dell’AFP mercoledì sera nella piazza centrale di Roma, Emilio Santamaria, un membro dello staff, ha dichiarato di sostenere il provvedimento: “Penso che la vaccinazione obbligatoria dovrebbe essere estesa a tutti, o almeno a tutti gli adulti. Quindi la vedo positiva”.

Il 29 dicembre il governo ha già deciso di richiedere dal 10 gennaio il permesso di vaccinazione nei trasporti, negli hotel, nelle terrazze dei ristoranti, nelle mostre e nei convegni, oltre che nelle piscine e nelle palestre.

Finora, per prendere il treno e l’aereo, bastava avere una tessera sanitaria “di base”, che si ottiene con la vaccinazione ma anche con il test negativo.

La tessera vaccinale è attualmente richiesta per alcune categorie professionali come operatori sanitari, personale scolastico e personale delle forze dell’ordine.

Di fronte ai vicini con un fortissimo aumento dell’inquinamento dovuto alla variabile Omicron, la penisola negli ultimi giorni ha registrato un numero elevato di nuovi casi positivi: oltre 189.000 mercoledì e oltre 170.000 martedì. In totale, in Italia sono attualmente più di 1,4 milioni le persone contagiate.

L’Italia, primo Paese europeo duramente colpito dalla pandemia, ha registrato più di 138mila morti dall’inizio del 2020.