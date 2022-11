Dopo aver minacciato la moglie, Michel Sardo partì per il tour

Era il 2017. In un’intervista con l’AFP, Michel Sardo ha annunciato di aver smesso di cantare. “Permanentemente”, aveva detto. Prometti, sputa. Il maiale che si arrende… “La mia voce, con l’età, è diminuita. Quello che ho guadagnato nel basso, ho perso gli alti. Voglio proteggermi e soprattutto non fare troppo l’album e il tour… a volte quando dicevamo tutto. E poi io ne ho 70 e ho il diritto di divertirmi”.

“Non dico addio per tornare dopo tre anni”, Come catturato a Parigino. Tre anni no, ma quattro anni sì. Questo è il momento da allora ultimo ballo Su Seine Musicale, ultimo concerto del suo tour d’addio nel 2018, il cantante che ha venduto oltre 100 milioni di dischi torna fedele alla sua parola. Lo annuncia su RTL: Alla fine del 2023 e nel 2024, all’età di circa 77 anni, farà un ultimo tour delle grandi sale. Per dire grazie ai suoi fan, ha spiegato. Un tour lirico chiamato I Remember Goodbye, nome tratto da una delle sue canzoni. Trenta gli appuntamenti fissati, con Diers sulla massiccia Piazza della Difesa a Parigi il 24 marzo.

Per saperne di più, dovrai aspettare che appaia sul quotidiano delle 20:00 su France 2 domenica 13 novembre. Il giorno successivo, i biglietti saranno in vendita a partire dalle 10:00.

Se torna sul palco per dare voce, è per sua moglie. Anne-Marie Perrier, con la quale è sposato dal 1999, lo avrebbe ricattato. Sarebbe stata particolarmente insistente nel riferirsi a Le Parisien che ha raccolto le parole della cantante: “Io, non ha niente a che fare con il mio ritorno. Per niente! Non volevo tornare indietro… Ma mia moglie mi ha ospitato. Minacciava di lasciarmi e tornare da suo fratello… Ha ricattato !”

D’altra parte, non dovrebbe essere invocato per le novità. “Ho provato a scrivere una nuova canzone solo per il tour, ma non ho avuto l’ispirazione”. Quindi saranno i classici ad essere sotto i riflettori, inclusa una versione straordinaria di Connemara Lakes,