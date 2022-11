Jennifer Aniston posa in bikini a 53 anni e si arrende come non mai: “Ho provato di tutto per avere un bambino” (foto)

Jennifer Aniston si rivela. All’età di 53 anni, l’ex attrice della serie gli amici Ha accettato di mettersi un bikini ed era fiducioso nella sua vita privata. Se Jennifer Aniston ha mai avuto rimpianti nella sua vita, significa che non ha congelato le sue uova quando era più giovane. Infatti, per la prima volta, la star ricorda di aver provato di tutto per concepire dei figli.

“Ho provato a rimanere incinta. È stato un percorso difficile per me, che è quello di avere figli”, ha anche dettagliato il suo viaggio nella fecondazione in vitro, che, secondo la rivista, è avvenuto “diversi anni fa”.

“Tutti questi anni speculazione… È stato davvero difficile. Ha subito la fecondazione in vitro, ha bevuto tè cinese, ecc. Ho provato di tutto.“

L’attrice ha aggiunto che avrebbe voluto che qualcuno le avesse detto di congelare i suoi ovuli quando era piccola, aggiungendo che lo ha fatto ora Approvato Il fatto che non avrà mai figli.

Jennifer ha anche affrontato la speculazione sul fatto che uno dei suoi ex mariti fosse sposata sia con Brad Pitt che con Justin TheroxHa divorziato da lei perché “non gli avrebbe dato un figlio”, credendo che queste voci persistenti sulla sua relazione le rendessero ancora più complicata la lotta con la sua fertilità.

Jennifer ha anche accennato al fatto che un giorno potrebbe scrivere un libro sul suo lungo viaggio con l’infertilità – Qualcosa che ha scelto di nascondere al mondo per anni per “proteggere” se stessa e la sua storia.

“Sto andando [écrire un livre] giorno”, Lei disse. smetterò di dire: “Non so scrivere.”

“Ho passato molti anni a proteggere la mia storia FIV. anch’io protetto Di questa parte della mia vita perché sento che c’è così poco che posso tenere per me. Il mondo crea storie false, quindi potrebbe anche dire la verità. Mi sento come se fossi uscito dal mio sonno. Non ho niente da nascondere.“

Parlando con la rivista Allure, l’attrice ha concluso che ora si è resa conto del fatto che non avrà figli, notando che si è sentita un po’ “sollevata” dal fatto che non c’era altro che “Può” In quest ‘area…

Infatti conl’età In lei è venuta una nuova sensazione di fiducia. L’attrice ha detto che non le importa più cosa le persone pensano o dicono di lei, grazie in gran parte alle difficoltà che ha vissuto tra i 30 ei 40 anni.

“Direi che tra i trent’anni ei quarant’anni ho passato dei momenti davvero difficili, e se non li avessi vissuti, non sarei mai stato quello che dovevo essere”, Io spiegai.