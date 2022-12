Un insider afferma che la relazione tra William e Harry potrebbe essere “irreparabile” dopo la serie Netflix

Il principe William è un uomo “privato”, ha detto un amico che ha rivendicato le sue rivelazioni Sussex Nella loro serie Netflix vanno contro tutto ciò in cui credono. Il rapporto tra i fratelli rischia di non essere riparato dopo le nuove critiche alla famiglia reale nel documentario, afferma un caro amico del Principe di Galles.

vivere negli Stati Uniti, Sussex Ha parlato regolarmente con i media statunitensi della vita nella famiglia reale e dei problemi che hanno dovuto affrontare. E William era furioso per come la regina avesse dovuto sopportare tali critiche durante gli ultimi mesi della sua vita.

In un documentario Netflix su Harry e Meghan, il figlio del re Carlo accusa i membri della famiglia reale hannoEnorme livello di pregiudizio inconscioMeghan ha affermato che i media volevano “distruggerla”.

Il duca ha anche affermato che i membri della famiglia si sono chiesti perché Meghan avesse bisogno di più protezione mediatica rispetto alle loro mogli, ma non sono riusciti a comprendere l ‘”elemento razziale”.

Ma si dice che le critiche alla defunta regina e all’eredità del Commonwealth, soprannominate “Empire 2.0”, abbiano particolarmente turbato la famiglia reale e coloro che le erano vicini.

“Tutte le relazioni si basano sulla fiducia, ma per la famiglia reale, che vive la propria vita sotto i riflettori, è doppiamente vero.Un amico del Principe di Galles ha detto, riferisce quotidiano Posta.

Secondo quanto riferito, William non ha ancora visto il documentario, ma la fonte ha detto che andava contro le sue convinzioni. “Il Principe è un uomo molto riservato e quello che fa Harry è un anatema per tutto ciò in cui crede. Solo per questo, molti credono che sia altamente improbabile che possa mai ristabilire la sua relazione con loro. Molta acqua scorreva sotto i pontiAggiunto l’amico.

William ha twittato giovedì sera, lo stesso giorno in cui è uscita la serie Netflix, che un suo amico era morto in Kenya ed è per questo che era preoccupato.

“Ieri ho perso un amico che ha dedicato la sua vita alla protezione della fauna selvatica in alcuni dei parchi nazionali più famosi dell’Africa orientale. Marcatore JenkinsLui e suo figlio Peter sono stati tragicamente uccisi mentre sorvolavano il Parco Nazionale Zavo Come parte di una pattuglia aerea. Stasera penso alla moglie, alla famiglia e ai colleghi di Mark che purtroppo hanno perso un uomo che tutti amavamo e ammiravamo..“