Brutte notizie per i fan di 12 Coup Midi!

Giovedì 13 luglio, Jean-Luc Richman ha annunciato la cancellazione della programmazione, che potrebbe non piacere agli spettatori che si sintonizzano su Les 12 Coups de midi tutti i giorni dell’anno.

GB Beltl / TF1

Spettatori e fan di TF1 Scatti 12:00 È normale trovare il programma principale condotto da Jean-Luc Richman tutti i giorni dell’anno. Tuttavia, l’emittente ha annunciato giovedì 13 luglio che venerdì 14 luglio non ci sarebbe stato alcun programma in onda.

Gli scatti alle 12 non sono programmati in occasione della Festa Nazionale

Celine, l’attuale Grand Champion di 12 colpi nel pomeriggio, trovando Jean-Luc Richmann per la sua 115esima presenza in TF1 giovedì 13 luglio. Ma il conduttore ha tristemente fatto l’annuncio all’inizio del programma. “Brutte notizie. Domani non trasmetteremo. Sì, capo, 14 luglio… mi sono dovuto inchinare, mi dispiace. Sì Celine, la Francia è tristeE infatti, venerdì TF1 presenta un’edizione speciale dedicata al raduno del 14 luglio, preparativi dalle 6:30 fino alla chiusura della cerimonia, dopo le 12:00. Scatti 12:00 Non andrà in onda, ma il presidente Emmanuel Macron non parlerà in televisione, contrariamente alla tradizione.

Spettatori viziati per un bonus eccezionale

TF1 ha deliziato gli spettatori con un bonus dell’edizione 2023 di TF1 Battaglia tra gentiluominiquesto sabato 8 luglio, a cui hanno partecipato 8 dei 32 grandi campioni del gioco. È stato Xavier a vincere di nuovo la competizione. Celine, l’attuale campionessa, non riesce a battere Xavier. Tuttavia, la madre di famiglia ha bei ricordi di questa esperienza che ha affascinato l’ospite dello spettacolo.È l’empatia, la benevolenza e quello spirito di cameratismo tra tutti i grandi maestri della schiena. Hanno la testa davvero piena e nonostante tutto sanno come divertirsi, sono un piacere essere lì ed è fantastico.Celine ha riguadagnato il suo posto come campionessa dello spettacolo di mezzogiorno Battaglia tra gentiluomini.