WhatsApp sarà ricco di novità: cosa cambierà

Oltre al servizio di messaggistica, WhatsApp vuole diventare anche una piattaforma di videoconferenza sullo stile di Zoom o Teams, e aggiungerà una serie di funzionalità in questa direzione.

Diverse funzionalità appariranno finalmente in un aggiornamento su WhatsApp Chi li ha appena annunciati. L’obiettivo sembra abbastanza chiaro: trasformare la piattaforma in modo che possa essere utilizzata meglio per le videoconferenze.

La condivisione dello schermo avrà così una funzione audio e sarà possibile effettuare una chiamata di gruppo con 32 partecipanti da computer (finora era necessario che tutti i partecipanti fossero su smartphone per poter accedere a questo numero), evidenziando meglio chi sta parlando l’interlocutore.

Inoltre, Meta promette di continuare a migliorare l’audio e il video durante queste chiamate e afferma di aver recentemente aggiunto un nuovo codec: MLow.

Queste funzionalità, che verranno implementate nelle prossime settimane, sono molto simili a quanto potremmo già conoscere su piattaforme concorrenti come Zoom o FaceTime. Possiamo quindi credere che, dopo aver dominato il mercato europeo della messaggistica istantanea, WhatsApp si stia muovendo verso nuovi orizzonti…

_

Segui Geco su Facebook, Youtube E Instagram per non perdere nessuna bella notizia, quiz e offerta.

Ricevi le nostre ultime notizie direttamente sul tuo WhatsApp iscrivendoti a Il nostro canale.