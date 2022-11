“Donne – Sport – Salute”: il comune di Metzick vince la prima edizione | Gabonreview.com

La sezione Gabon dell’African Youth Network for a Culture of Peace (PAYNCoP Gabon), ha organizzato, sabato 5 ottobre, a Ouem, la prima edizione del torneo regionale di calcio femminile nell’ambito del programma Women – Sport – Health Comparisons. La squadra femminile del comune di Mitsic è stata incoronata campionessa.

Questo torneo è organizzato con il sostegno della Conferenza dei Ministri della Gioventù e dello Sport de La Francophonie e fa parte del Programma Donne – Sport – Salute CONFEJES è l’ultima attività del progetto Impegno delle donne per la salute e l’igiene nella provincia di Walio – Ntim PAYNCoP Gabon lo ha implementato per alcuni mesi.

Il calcio d’inizio della competizione è stato lanciato dal Sig. Obiang Engohang Laurent, Direttore Regionale per la Gioventù e lo Sport, che si è congratulato con PAYNCOP per l’iniziativa prima di incoraggiare le varie squadre a coltivare il fair play durante il torneo.

Prima dell’inizio della competizione, il presidente del comitato organizzatore Rachel Oyan Ngoa ha fatto riferimento alle precedenti attività del progetto come una valutazione, in particolare la campagna di sensibilizzazione sui benefici dello sport per le donne, sessioni di fitness e sessioni di camminata, seguite dalla raccolta di plastica rifiuti al fine di combattere la non viscosità in diversi comuni. “Ringraziamo CONFEJES, che ci ha permesso di fornire ai comuni attrezzature sportive per incoraggiare la pratica sportiva tra le donne. Ringraziamo inoltre il Ministero della Gioventù e dello Sport e in particolare la Direzione Generale della Gioventù e la Direzione della Prefettura che ci ha sostenuto in questa iniziativa. Vorremmo rinnovare questa esperienza con il supporto dei nostri partner. Scopriremo come includere la raccolta dei rifiuti di plastica e il Women’s District Championship come parte delle attività del Giorno dell’Indipendenza. Inoltre, vogliamo rafforzare la cooperazione con i comuni che hanno sostenuto l’iniziativa al fine di stabilire altri progetti, in particolare per i giovani e le donne”, unLei ha aggiunto.

La competizione, organizzata come un torneo a sei uomini, inizialmente riuniva quattro squadre femminili. Nella partita finale, la squadra del comune di Oym è caduta su Mitsic con un punteggio di 1-3.

Per la squadra di capitan Mitsic,”Questo torneo è una buona iniziativa perché ci permette di divertirci e praticare gli sport che amiamo. Non c’è una competizione di calcio femminile nella contea, quindi è una buona opportunità per esprimere i nostri talenti. La prossima volta, vogliamo che le reclute siano lì per scoprire determinati talenti».

Per la squadra del comune di Uym, la cosa principale era la partecipazione. “noi Abbiamo avuto bei momenti di divertimento sportivo. Il torneo è stato un’opportunità per conoscerci e uscire dalla routine delle nostre famiglie. Vogliamo che questi momenti durino perché anche lo sport contribuisce alla nostra vita conforto psicologico”, disse il capitano.

il programma Donne – sport – salute È un’iniziativa di CONFEJES che mira a incoraggiare la pratica dello sport tra le donne nei paesi di lingua francese. In Gabon, PAYNCOP è la prima organizzazione cooperativa a beneficiare del sostegno di questo programma.

Prodotti Simili