“Il re della stupidità” e “Vergogna nazionale”.. Un acceso dibattito tra Lula e Bolsonaro per il secondo turno delle elezioni presidenziali in Brasile.

‘Piccolo dittatore’, ‘vergogna nazionale’: Gli attacchi missilistici tra Lula e Jair Bolsonaro, domenica, sono scoppiati durante il primo dibattito televisivo che ha messo faccia a faccia i due rivali nel secondo turno delle elezioni presidenziali brasiliane, nello spazio di due settimane.

Questo dibattito, durato meno di due ore sul canale Bandeirantes, è stato a tratti burrascoso, ma il tono è stato comunque meno intenso di quello svoltosi prima del primo turno, alla presenza di altri candidati.

L’ex presidente di sinistra Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) si è mostrato inizialmente più a suo favore, con accuse particolarmente dure di “negligenza” da parte di Bolsonaro durante la pandemia di COVID-19. Ma il capo di stato di estrema destra si è ripreso verso la fine, con picche sul tema della corruzione, e in particolare del diffuso scandalo attorno alla compagnia petrolifera statale Petrobras.

“Entrambi i candidati hanno avuto alti e bassi, ma il presidente Bolsonaro in generale ha fatto meglio la maggior parte del tempo”, ha detto all’AFP l’esperto politico Christopher Mendonca, di fronte a Lula “tesa”.

“Lola, dovresti andare a casa, goderti la vita, invece di tornare sulla scena del crimine. Sei una disgrazia nazionale!” Jair Bolsonaro, che ha criticato “l’abbondante corruzione in Brasile” durante i due mandati del suo avversario, ha licenziato Jair Bolsonaro.

Dal canto suo, Lula non ha esitato a definire il presidente uscente un “piccolo dittatore”, accusandolo in particolare di voler aumentare il numero dei giudici della Corte suprema per indebolire la magistratura. Ma i suoi attacchi più feroci si sono concentrati sulla gestione della crisi sanitaria. “A causa della sua negligenza, più di 680.000 persone sono morte di Covid in Brasile, mentre più della metà di loro avrebbe potuto essere salvata”, ha sparato l’ex presidente a sinistra, riferendosi in particolare al ritardo nell’approvvigionamento dei vaccini.

“Fayoti”

“Lola, smettila di mentire, amico della tua età!” In seguito lasciò cadere Jair Bolsonaro, 67 anni. Lula, 76 anni, ha risposto: “Tu sei il re delle false informazioni, il re della stupidità”.

Jair Bolsonaro ha anche accusato l’ex metalmeccanico di “non avere il minimo interesse per i più poveri”, congratulandosi con se stesso per aver accettato spese straordinarie fino a 600 reais (circa 97 euro) mensili pagate alle famiglie più povere. più modesto.

Ma il dibattito, con un nuovo format che ha permesso ai candidati di circolare liberamente in studio, è stato segnato anche da momenti di umorismo. Dopo un silenzio imbarazzato, Jair Bolsonaro, sorridendo, posò una mano sulla spalla di Lola. Nel frattempo, quest’ultimo ha affermato che il suo avversario era il suo “beanbag” prima di diventare il suo acerrimo nemico: “Ho visto molti tuoi discorsi che parlavano bene di me quando ero vice ed ero presidente”.

Lula ha ricevuto il 48,3% dei voti al primo turno contro il 43,2% del presidente di estrema destra.

La campagna elettorale è stata caratterizzata da violenti attacchi tra i candidati e il loro entourage, che non ha esitato a formulare accuse di cannibalismo, pedofilia o associazione alla criminalità organizzata.

provocazione nascosta

Sabato l’opposizione di sinistra ha criticato Jair Bolsonaro per aver affermato che “l’atmosfera si è creata” quando ha incontrato donne venezuelane minorenni in una strada in un quartiere povero di Brasilia, suggerendo che fossero prostitute.

Di fronte a un diluvio di critiche suscitate da queste dichiarazioni, il presidente brasiliano ha affermato di aver “sempre combattuto la pedofilia”.

Lola, ha interpretato la provocazione indossando nella sua giacca una spilla lo slogan di una campagna contro gli abusi sessuali su bambini e adolescenti.

Il capo della Corte suprema elettorale, Alexandre de Moraes, domenica ha ordinato la rimozione dei video che collegano Jair Bolsonaro alla pedofilia dalle principali piattaforme di social media, con il presidente che ha affermato che i commenti del presidente erano “fuori contesto”.

Lula vincerà il secondo turno delle elezioni presidenziali, che si terranno il 30 ottobre, con il 53% dei voti contro il 47% di Jair Bolsonaro, secondo un sondaggio Datafolha pubblicato venerdì.

Il secondo turno promette una forte concorrenza in queste elezioni altamente polarizzate, ei due candidati hanno cercato di raccogliere sostegno politico e cercare di persuadere gli indecisi portando avanti un’intensa campagna in tutto il Brasile.