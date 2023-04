Niantic creerà un gioco di realtà aumentata per Monster Hunter

Dopo pokèmon andareUn altro importante accordo di licenza con Niantic cacciatore di mostri. Lo studio ha collaborato con Capcom per sviluppare un gioco di realtà aumentata, che dovrebbe arrivare a settembre 2023.



Non esistiamo più pokèmon andare, un gioco di realtà aumentata (AR) basato sull’omonima licenza principale. Tre anni dopo la sua uscita, Niantic sta sviluppando un altro gioco anch’esso basato sul popolare franchise. Questa volta tocca cacciatore di mostri che si avvalgono dell’expertise dello studio in ambito AR. Infatti, Niantic e Capcom hanno appena annunciato la loro partnership.

Battezzato Cacciatore di mostri orail titolo deve utilizzare meccaniche già utilizzate in pokèmon andare. L’unica differenza: invece di catturare mostri, dovrai cacciarli. Niantic è ancora piuttosto vago sul resto del gameplay, ma la formula dovrebbe rimanere la stessa. Lo studio rivelerà maggiori dettagli quando verrà lanciata la closed beta.

Tuttavia, alcune modifiche sono già state apportate. I fan delle licenze lo sanno, dare la caccia ai mostri su console può essere stressante. Soprattutto a causa della lunghezza dei combattimenti. Così, per rassicurare i giocatori, Niantic ha confermato durante una conferenza stampa che i combattimenti non dureranno più di 75 secondi. In altre buone notizie, i giocatori potranno selezionare i loro bersagli per combatterli in un’altra posizione. Una funzione utile per i giocatori in movimento.

Infine, tieni presente che il gioco è pianificato sia per iOS che per Android. Ci vediamo a settembre per il lancio ufficiale.

