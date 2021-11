Disney+ lancia Artiglieria Pesante: 1,99 € di abbonamento di 1 mese, nuove funzionalità e tanti guadagni

118 milioni di abbonati in soli due anni di esistenza. Nessuna piattaforma di streaming, nemmeno Netflix, ha avuto lo stesso successo di Disney+. Inoltre, i profitti sono stati di $ 160 milioni e le vendite sono state di $ 18,5 miliardi solo nel quarto trimestre, contro una perdita di 700 milioni un anno prima. Risultati eccezionali, ma non sufficienti agli occhi del mercato, che prevedeva 125 milioni di iscritti. Il risultato: mercoledì il prezzo delle azioni è sceso del 3%. E la società dalle grandi orecchie ha deciso di eliminare l’artiglieria pesante nel tentativo di raggiungere Netflix e i suoi 213 milioni di abbonati il ​​più rapidamente possibile.

La prima metrica, la metrica che più spesso piace ai telespettatori perché incide sul portafoglio: un abbonamento (o riabbonamento) per un solo mese a 1,99€ (dopo di che viene applicato automaticamente il prezzo di 8,99€, salvo disdetta da parte del cliente) . Quale piattaforma scoprire a basso costo. E va bene, ci sono molte novità in questo momento.

A partire da un film Marvel di successo che ha diviso le critiche ma ha lo scopo di rallegrare i fan, in particolare Shang Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli. completa con viaggio nella giungla (Film di avventura con Dwayne Johnson ed Emily Blunt), Dubcek (una miniserie in 8 parti con Michael Keaton su un’abitazione da cui milioni di americani sono diventati dipendenti), Mamma, ho perso l’aereo (sta ricominciando)miniserie Olaf presenta (Dove tornerà a visitare? Il Re Leone, Raperonzolo, La Sirenetta, Viana dove Aladino), Ciao Alberto (un cortometraggio sull’eroe di Luca), Plusanniversario de I Simpson, C’era una volta (Un film per metà animato e per metà dal vivo che rende omaggio ai classici Disney) o Il mondo secondo Jeff Goldblum.

E non è tutto. Alcuni produttori dovrebbero catturare l’attenzione dei fan. NS Guerre stellari Prima di tutto, con Sotto il casco: l’eredità di Boba Fett, dedicato alla storia del più famoso cacciatore di taglie intergalattico. Ma anche dalla Marvel, con Leggende dei Marvel Studios: Hawk (Per annunciare la nuova serie guidata da Jeremy Renner prevista per il 24 novembre) oppure Marvel Studios Gathering: The Making of Shang Chi e la Leggenda dei Dieci AnelliSul sito delle riprese. Senza dimenticare di andare dietro le quinte del concerto di Billie Eilish, Più felice che mai: una lettera d’amore a Los Angeles: le making of.

La lista sembra occupata? Tuttavia, non è ancora finita. Sui social network, Twitter, Facebook e Instagram (DisneyPlusBE), durante il giorno e il fine settimana, Disney rivelerà nuove foto e clip dei suoi nuovi spettacoli.

Finalmente per il mese di dicembre è già stato annunciato il nuovo film d’animazione, Fascino dove Il grande balzo e gli anni delle meraviglie. Pam e TommySulla vita frenetica di Pamela Anderson e la serie nautilo (Ispirato da 20.000 leghe sotto i mari di Jules Verne) nel 2022.

Dovrai essere dalla parte giusta della forza per vedere tutto in un solo mese.