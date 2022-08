“È un giorno triste”: la reazione di Ellen DeGeneres alla morte della sua ex compagna Anne Heshe

L’attrice americana Anne Heck ha annunciato, venerdì 12 agosto, la sua morte all’età di 53 anni. Era in coma in ospedale dopo una grave lesione cerebrale causata da un violento incidente d’auto il 5 agosto.

Sui social piovono gli onori. Uno in particolare è stato particolarmente notato, la sua ex ragazza Ellen DeGeneres. Ha annunciato tramite i suoi account Twitter e Instagram che i suoi pensieri erano con la persona che ha condiviso la sua vita con lei per poco più di 3 anni. “È un giorno triste. Auguro ai suoi figli, alla sua famiglia e ai suoi amici tutto il mio amore.“

Ellen, nota per il suo spettacolo “The Ellen DeGeneres Show”, e la comica Anne Heche hanno causato una frenesia mediatica alla fine degli anni ’90 quando è stato rivelato che erano una coppia sposata. Se la loro storia d’amore è iniziata nel 1997, le due giovani donne si sono lasciate nel 2000. Un anno dopo, Anne Heshe ha sposato il fotografo Colman Lavon, dal quale ha avuto un figlio. Ma la loro felicità è stata di breve durata, perché nel 2007 l’attrice ha chiesto il divorzio. Si è poi sposata fino al 2018 con l’attore canadese James Tupper, con il quale ha accolto anche suo figlio.

Pochi giorni prima dell’annuncio della morte di Anne Heshey, la presentatrice americana Ellen DeGeneres aveva già espresso il volto della notizia del suo incidente. Quando un fotografo le ha chiesto se avesse avuto notizie di Anne, Eileen ha risposto: “Non siamo più in contatto, quindi non posso dirlo.Il fotografo insistette e gli disse:È stato un incidente molto grave, eh? Al che Eileen ha risposto succintamente, “Certamente lo era.“