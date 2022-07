Disney annuncia due nuovi film Marvel “Avengers” al Comic-Con | cinema

I film Marvel hanno superato i botteghini di tutto il mondo negli ultimi anni, con “Avengers: Endgame” del 2019 che è diventato per breve tempo il film con il maggior incasso di tutti i tempi con oltre 2,79 miliardi di dollari. “Mi chiedo se non ti dispiacerebbe guardare un po’ avanti”, ha chiesto il capo dello studio Kevin Feige a un incontro di supereroi verso la fine di una presentazione a San Diego.

Successivamente è stato annunciato che Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars sarebbero arrivati ​​nei cinema nel 2025. I film avrebbero seguito le orme di “Avengers: Endgame”, che ha creato una sensazione mediatica senza precedenti combinando le trame che sono apparse in tutte dei film Marvel usciti in precedenza. Feige ha detto che i due nuovi titoli di Avengers concluderanno la prossima “saga” di oltre una dozzina di film e serie TV interconnessi ambientati nel Marvel Cinematic Universe.