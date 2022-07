Un altro fallimento di Brad Pitt nella sua battaglia legale contro Angelina Jolie

Venerdì 22 luglio, il sito web statunitense Page Six ha rivelato che Angelina Jolie ha appena vinto una causa intentata dall’ex marito Brad Pitt per la vendita della loro azienda vinicola nel sud della Francia. Nell’ottobre 2021 Angelina Jolie ha venduto le sue quote della proprietà, il che ha spinto l’attore americano a sporgere denuncia contro la sua ex moglie. Denuncia caduta in acqua.

Un semplice promemoria dei fatti, la coppia di star di Hollywood ha acquistato l’azienda vinicola nel 2008. Si sono anche sposati lì nel 2014. Ma dopo la loro separazione nel 2016, Angelina Jolie ha deciso di vendere le loro partecipazioni nella Stoli Company russa senza dircelo. Stella del Fight Club. Sentendosi profondamente offeso, decise di intraprendere un’azione legale per chiedere l’annullamento della vendita, nonché il risarcimento dei danni. Brad Pitt afferma che lui e la sua ex moglie hanno fatto un accordo “per non vendere senza il reciproco consenso”. prima di aggiungere che Angelina si è fermata”Contribuire finanziariamente al mantenimento a lungo del vigneto“.

L’attrice Angelina Jolie non voleva lasciarla. Lei e il suo team hanno risposto facendo causa al suo ex marito, al suo direttore commerciale e alla sua azienda. Quindi un giudice di Los Angeles ha chiesto al rappresentante de Il curioso caso di Benjamin Button di fornire prove dell’intenzione di danneggiare Angelina Jolie prima di prendere qualsiasi decisione.



© BELGA Miraval Wine Estate (nel Var) Al centro della faida tra i coniugi Pitt / Jolie



