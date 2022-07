Il giornalista scrive pochissimi editoriali “sgargianti” per un assaggio dei nazionalisti fiamminghi, e hanno riempito il suo giardino di bandiere fiamminghe

Tutto inizia venerdì 15 luglio. In quel giorno, “KW” Regional Weekly “Giornale delle Fiandre Occidentali‘, pubblica nelle sue pagine interne un editoriale firmato dal giornalista di Kortrijk, Kurt Vandemaele, che ha lavorato esclusivamente per ‘Het Volk’, ‘De Morgen’ e ‘Humo’. In vacanza.Farà rumore…

autorizzato “Sono fiammingo e non ne vado fiero”. Quindi scrive in particolare che lo è “Felice quell’11 luglio (Giornata della comunità fiamminga) da terminare”che non è orgoglioso di essere fiammingo, “Non più che essere belga o Kortrijk […]. Non mi interessa: una persona deve nascere da qualche parte. Diciamo che sono fortunato ad essere belga e vivere nella parte più ricca del Paese”. Così Kurt Vandemayel mette in dubbio le celebrazioni fiamminghe dell’11 luglio, le loro bandiere e la commemorazione della battaglia del 1302 – “mito, favola, fiaba” E i discorsi politici di accompagnamento. “Non ho nulla a che fare con l’identità fiamminga. Non ho nulla a che fare con il portare bandiere di leoni”. E per sostenere un modo migliore – si potrebbe dire più sociale – di spendere i soldi investiti in questi partiti … Una critica al nazionalismo chiaramente non soddisfaceva, e quindi qualcuno voleva spiegarlo a questo giornalista.

La mattina del 21 luglio, una festa nazionale questa volta, il piccolo parco di Court of Vandymaille davanti alla sua casa a Courtray non sembrava più quello che faceva. “Guardo fuori dalla finestra quando mi sveglio e vedo che il mio giardino è pieno di bandiere nazionali fiamminghe. E… non è stato bello da vedere”. Chi ha detto nel suo testo di voler sostituire questo leone? “Chi ringhia ha denti e artigli, e chi vuole combattere.” Sulle bandiere fiamminghe, di “Gatti che miagolano o fanno le fusa”Senti questo evento come una forma di intimidazione. “Non è che io sia scioccato. Ma in realtà capiamo che è un po’ indicativo. Le persone stanno irrompendo nella mia proprietà in modo anonimo e cercando di dirmi in modo ostile ‘che non sopportano quello che sto dicendo'”. Sono consapevole che ad alcune persone non piace quando parli delle Fiandre e glielo fai sapere. Ma ho pensato che l’avrebbero fatto in un modo più appropriato”.

Kurt Vandymaille voleva sporgere denuncia. La polizia di Kortrijk è venuta a casa sua. Ma secondo il giornalista, gli agenti di polizia presenti non hanno ritenuto i fatti sufficientemente “gravi” per registrare la sua denuncia.