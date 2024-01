Questa informazione è stata diffusa anche su X (ex Twitter) da Anton Gerashchenko, consigliere del ministero degli Interni ucraino.

Come citato NewsweekL'account “Forze aviotrasportate russe per l'onestà e la giustizia” su Telegram ha elogiato questo colonnello anziano delle forze aviotrasportate russe. “Lo abbiamo scoperto ieri, ma aspettavamo che lo sapesse la famiglia. Sfortunatamente, il nostro buon compagno colonnello Arman Uspanov è morto al fronte. Ha adempiuto fino alla fine al suo dovere militare.” Prima di aggiungere: “Questa è una perdita enorme per tutti i paracadutisti, poiché Uspanov guidava il servizio corazzato aereo. Vi informeremo delle circostanze della sua morte più tardi, quando avremo il permesso e sapremo che non farà del male a nessuno.”

Tuttavia, le circostanze della morte di Usanov rimangono poco chiare. Secondo il blogger militare ucraino Igor Sushko, citato da Newsweek, mentre alcuni suggeriscono che il colonnello sia morto calpestando una mina, altre fonti dicono che a causare la sua morte è stato un attacco di artiglieria ucraina.

Un telegramma dal canale Russian Spy Dossier diceva che Usanov è stato ucciso dal fuoco dell'artiglieria ucraina mentre cercava di aiutare a trainare un veicolo corazzato russo. Si noti che secondo questa fonte, anche il sergente Alexander Anatolyevich, comandante della 104a divisione aviotrasportata russa, è stato “ucciso sul colpo” insieme a Ospanov, mentre altri due soldati sono rimasti feriti.

Pertanto, se la morte del colonnello d'alto rango fosse confermata, le informazioni contraddittorie sulle cause della sua morte rimarrebbero in dubbio.