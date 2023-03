“Il presidente si sbagliava”: l’ex vicepresidente Mike Pence sbatte contro Donald Trump in un discorso inaspettato

L’ex vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence ha dichiarato sabato che la storia riterrà l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump responsabile del suo ruolo nell’attacco del 2021 al Campidoglio, hanno riferito i media statunitensi.

“Il presidente Trump aveva torto”, ha detto Pence, l’ex vicepresidente, in un discorso al Gridiron Dinner, un gala ospitato dai giornalisti e al quale hanno partecipato personalità politiche di spicco.

Diversi media hanno citato Pence dicendo: “Non ho il diritto di annullare (il risultato delle) elezioni. Le sue parole sconsiderate hanno messo in pericolo la mia famiglia e tutti in Campidoglio quel giorno. So che la storia riterrà Donald Trump responsabile”. punti vendita.

Tra le migliaia di manifestanti che hanno preso il controllo del Campidoglio di Washington il 6 gennaio 2021, alcuni hanno chiesto l’impiccagione di Pence, costringendo il vicepresidente Trump a mettersi in salvo.

“Pazzo”, “irresponsabile” e “demoniaco”: come Fox News e il magnate dei media Murdoch hanno perseguitato Trump nel 2020

Queste dichiarazioni aumenteranno sicuramente la spaccatura tra i due politici, che sono stati in disaccordo da quando Mike Pence si è rifiutato di sostenere Donald Trump nei suoi sforzi per ribaltare il risultato delle elezioni del 2020 e rimanere al potere.

Donald Trump ha già annunciato la sua intenzione di candidarsi alla rielezione alle elezioni presidenziali del 2024 e Mike Pence ha indicato che potrebbe sfidarlo per la nomination repubblicana.

Di solito la cena di Gridiron è un evento leggero intervallato da sketch e musica, e l’ex vicepresidente da questo punto di vista ha cercato prima di tutto di far ridere il pubblico.

“Sosterrò con tutto il cuore e con tutto il cuore il candidato presidenziale repubblicano nel 2024, se sono io”.

Le feroci osservazioni di Mike Pence su Donald Trump alla cerimonia sono state inaspettate.

“Ero a cena e posso confermare che @Mike_Pence ha davvero colto di sorpresa la stanza – molte mascelle sono rimaste a bocca aperta”, ha scritto su Twitter Mariam Mujica, ex funzionario del Dipartimento di Stato.