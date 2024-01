Dopo essersi convinto che sotto casa sua fosse stato trovato dell'oro, morì cadendo in una buca scavata nella sua cucina Fatti vari

Un uomo di 71 anni ha scavato una buca nel pavimento della sua cucina per più di un anno a Ipatinga, in Brasile. Era fermamente convinto che sotto casa sua ci fosse dell'oro. Il settantenne ha anche pagato denaro a diverse persone perché lo aiutassero a raggiungere il suo obiettivo. Ma il progetto si trasformò rapidamente in una tragedia. I soccorritori hanno trovato il brasiliano disteso in fondo alla fossa. Fratture esposte di entrambe le gambe, un'anca rotta, tagli, ferite alla testa e abrasioni: l'uomo non è sopravvissuto alla terribile caduta.