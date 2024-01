Nonostante la massiccia opposizione, la Norvegia potrebbe essere il primo paese a minare i propri fondali marini

Il deputato norvegese Arild Hermstad, le attiviste climatiche francesi Camille Etienne e Anne-Sophie Roux e l'attore francese Lucas Bravo durante una protesta contro l'estrazione mineraria dei fondali marini davanti al palazzo del Parlamento norvegese a Oslo, il 9 gennaio 2024. NTP/tramite Reuters

Il riempimento non avrà alcun effetto. Dal 4 dicembre 2023, più di mezzo milione di persone hanno firmato una petizione online pubblicata dalla ONG Avaaz, chiedendo al governo norvegese di abbandonare il suo piano per consentire lo sfruttamento dei fondali marini. Qualche settimana fa, il 9 novembre, un centinaio di deputati hanno invitato i loro colleghi norvegesi a farlo. “Vota contro la proposta del governo e sostieni l’adozione di una moratoria internazionale sull’estrazione mineraria in acque profonde”.

Né gli innumerevoli articoli pubblicati dagli scienziati mettono in guardia dai pericoli che minacciano ecosistemi ancora in gran parte sconosciuti, né la manifestazione organizzata da diverse associazioni ambientaliste, martedì 9 gennaio, davanti al Parlamento di… Oslo, nulla è cambiato. A metà pomeriggio, ottanta o venti parlamentari avevano approvato una proposta del governo che avrebbe potuto fare della Norvegia il primo paese al mondo a sfruttare commercialmente le risorse minerarie presenti nella sua base continentale.

L'adozione del testo non sorprende. Il 5 dicembre 2023, il Partito socialdemocratico al governo e il Partito di centro hanno raggiunto un accordo con i due principali partiti di opposizione, il Partito conservatore e il Partito del progresso, per consentire l’esplorazione mineraria in un’area di 281mila chilometri quadrati (equivalenti a 70% della superficie). Norvegia), che si estende dal Mare di Barents all'Arcipelago delle Svalbard. Tuttavia, il testo afferma che il Parlamento dovrà votare nuovamente per consentire lo sfruttamento.

Leggi anche: La Norvegia sta aprendo i suoi fondali marini all’esplorazione mineraria, il che è una “vergogna” per Greenpeace

Una decisione molto controversa

“L’estrazione sarà consentita solo se le conoscenze future dimostreranno che può essere effettuata in modo sostenibile e responsabile e dopo che il governo avrà fornito una base di conoscenze aggiornata sull’ambiente delle profondità marine”.Lo ha confermato il deputato conservatore Bard Ludwig Thorheim, mentre il ministro del Petrolio e dell'Energia Terje Aasland ha promesso “Procedi con cautela, passo dopo passo.”.

Per difendere questa decisione altamente controversa, i quattro partiti hanno sottolineato la necessità che i minerali completino con successo la transizione ecologica e l’importanza di garantire l’indipendenza strategica dell’Europa. Secondo le stime dell’Oslo Oil Directorate, il fondale oceanico al largo delle coste norvegesi potrebbe contenere fino a 45 milioni di tonnellate di zinco e 38 milioni di tonnellate di rame, oltre a enormi quantità di altri metalli e terre rare.

Hai il 60% di questo articolo da leggere. Il resto è riservato agli abbonati.