Il suo governatore, Alexander Bogomaz, ha dichiarato giovedì che due persone sono state uccise e altre due ferite in un bombardamento ucraino nella regione di Bryansk al confine con l’Ucraina. “Al momento, due civili sono morti a causa delle azioni delle forze armate ucraineHa detto a Telegram che la regione di Bryansk è regolarmente soggetta ad attacchi a lungo raggio da parte dell’esercito di Kiev o anche ad attacchi di droni dal territorio ucraino.

Nelle prime ore di giovedì mattina, 534esimo giorno di guerra in Ucraina, il ministero della Difesa russo ha annunciato di aver abbattuto 13 droni, di cui 11 vicino alla Crimea e due diretti verso Mosca, dopo diversi attacchi simili nei giorni scorsi.

“Due droni che volavano verso Mosca sono stati distruttiE la difesa russa ha detto su Telegram che uno dei dispositivi che hanno preso di mira la capitale russa è stato abbattuto dalla difesa aerea russa nella regione di Kaluga, a sud-ovest della capitale russa, e il secondo era nel distretto di Odintsovsky della regione di Mosca, secondo al ministero. Chi accusa Kiev di aver lanciato questi dispositivi.

“Nei pressi della città di Sebastopoli (in Crimea, ndr) sono stati colpiti due droni con dispositivi di difesa antiaerea in servizio, altri nove sono stati neutralizzati mediante la guerra elettronica e si sono schiantati nel Mar Nero prima di colpire il bersaglio.Secondo la stessa fonte, non sono stati registrati feriti o danni.