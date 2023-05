Diretta scritta: Inter, Mkhitaryan è uscito per infortunio prima dell’intervallo (0-0)

Martedì l’Inter ospiterà il Milan nel ritorno delle semifinali di Champions League. Con due gol di vantaggio, l’Inter ha già un punto d’appoggio in finale. Ma attenzione alla sveglia del condizionatore.

vendicarsi diNerazzurri“Sarà mangiato freddo. In passato l’Inter è caduta due volte in un derby di C1, in semifinale nel 2003 (0-0/1-1), perdendo solo in… un gol all’estero, per due partite a San Siro, ed è stato rettificato nei quarti di finale del 2005 (2-0 / 3-0).

Ma questa volta l’Inter è andata avanti colpendolo due volte in tre minuti ogni volta Edin Dzeko (8) et al Henrikh Mkhitaryan (11) Hanno confermato la loro forma battendo il Sassuolo (4-2) questo fine settimana mentre il Milan ha battuto La Spezia (2-0).

Se le due squadre sopravvivono ai loro attaccanti nel campionato italiano, i rossoneri ne sono privatiIsmail bin NasserChi è stato ferito all’andata e caricatore offensivo LeoneChi ha saltato la maggior parte dell’andata è ancora incerto.

All’Inter stanno tutti bene, tranne il difensore Milan Skriniarassente da febbraio.

I nerazzurri hanno sfiorato il raggiungimento della loro prima finale dal 2010, quando vinsero la loro terza Coppa delle Grandi Orecchie José Mourinhoal Santiago Bernabéu, e si vendicò a lungo dei rivali lombardi.