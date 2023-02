‘Dimenticare Courtois’, ‘difficile da capire’, ‘Contraddizioni FIFA’: la stampa spagnola ritira il premio per il miglior trofeo

Lunedì sera la FIFA ha assegnato le sue coppe individuali per il 2022 e il minimo che possiamo dire è che i nomi dei vincitori hanno sorpreso più di uno. Soprattutto in Spagna. Se il nome dei vincitori è un segreto, i madrileni non si sono presi la briga di volare a Parigi, e della cerimonia di premiazione si parla ancora sulla stampa iberica di martedì mattina.

FIFA Best Football Award: la Coppa del Mondo dice tutto

E così Marca ha sottolineato.Discrepanze FIFA tra la FIFPro (Professional Players Association, ndr) Best Eleven e la lista dei giocatori dell’anno. E il quotidiano spagnolo ha parlato di una nota:È difficile da capire, a parte il fatto che i gusti di ognuno sono diversi, ma qualcosa chiaramente sfugge alla logica.

“I risultati del voto Best of the Year non hanno nulla a che fare con i risultati dei migliori 11 giocatori dell’anno raggiunti dai calciatori di tutto il mondo”, Marca che ha messo a confronto i due arrangiamenti continua a creare un elenco di incongruenze lungo quanto il tuo braccio.

Ciò su cui gli elettori concordano è che Messi è stato il migliore nel 2022nonostante tutto lo sport quotidiano, “Ma se confronti l’elenco dei quattordici migliori giocatori per il premio Player of the Year, vedrai che sette di loro non sono nella migliore squadra FIFPro. Così, Mane, Alvarez, Vinicius, Salah, Neymar, Lewandowski e Bellingham non compaiono negli undici, ma sono tra i quattordici migliori giocatori al mondo nella lista del miglior premio. “Inoltre, i primi cinque di questo elenco non compaiono nell’elenco dei 26 selezionati per comporre gli undici Best of the Year”.indica di nuovo dem.

Corte ignorata

Ma per AS daily, il caso di Thibaut Courtois per la sfida è una sfida: il portiere fa parte dei migliori undici della FIFPro, solo per essere battuto da Emiliano Martinez come portiere dell’anno… “Il Madrid ha trovato l'”oblio” di Courtois come miglior portiere altrettanto cruento (tanto “smemorato” quanto Benzema), se non più paradossale di quanto potrebbe essere”, Quotidiano spiegato.

“Courtois ha alzato il 14esimo titolo di Champions League del Real diventando il miglior portiere della competizione, con un record di parate in finale e azioni che sono passate alla storia come la sua parata su Grealish o il rigore che ha parato a Parigi… contro Messi”.ricorda AS che di certo non capisce la selezione della Fifa, ritenendo che il Mondiale avesse più peso nei voti rispetto ai “pronostici” di C1 vinti dalle Merengues.

“L’anno 2022 per il Real Madrid è stato uno dei migliori nella storia del club bianconero, ma questo non si è riflesso in questa cerimonia…”, si lamenta ancora il quotidiano spagnolo.

FIFA Best Football Awards: Lionel Messi votato giocatore dell’anno 2022, Emiliano Martinez preferito a Thibaut Courtois.