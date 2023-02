FIFA Best Football Awards: Lionel Messi votato giocatore dell’anno 2022, Emiliano Martinez preferito a Thibaut Courtois.

Lionel Messi, 35 anni, è stato nominato Calciatore dell’anno per il 2022 lunedì sera alla cerimonia “The Best FIFA Football Awards”, che si è svolta lunedì sera a Parigi.

Il 35enne argentino, che ha vinto il suo primo Mondiale il 18 dicembre in Qatar, è stato preferito ai francesi Karim Benzema (Real Madrid) e Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), gli altri due finalisti.

Lo stesso giocatore del Paris Saint-Germain, Messi, che ha vinto 7 Palloni d’oro, ha vinto il titolo FIFA per la terza volta dopo il 2009 e il 2019. All’epoca giocava per l’FC Barcelona. Tra il 2010 e il 2015, la Coppa FIFA è stata pareggiata per il Pallone d’Oro e vinta dal capitano della nazionale argentina quattro volte (2010, 2011, 2012 e 2015). Il vincitore del FIFA Best Award succede al polacco Roberto Lewandowski, che ha vinto il premio nel 2020 e nel 2021.

Ha preferito Emiliano Martinez a Thibaut Courtois

Thibaut Courtois, portiere dei Devils e del Real Madrid, non è stato scelto come miglior giocatore in questa posizione nel 2022.

Il premio è andato a Emiliano Martinez, campione del mondo con l’Argentina e portiere dell’Aston Villa. La marocchina Yacine Bounou è arrivata terza.

Courtois ha ricevuto questo premio per il miglior portiere del mondo assegnato dalla FIFA nel 2018 mentre difendeva i colori del Chelsea.

E Courtois, che ha vinto lo Yashin Award come miglior portiere nell’ambito del Pallone d’oro 2022, non ha partecipato alla cerimonia, come è avvenuto con Real Madrid, campioni d’Europa e club.

Kevin De Bruyne e Thibaut Courtois sono stati nominati Squadra dell’anno FIFA 2022

Due Red Devils, il portiere Thibaut Courtois (Real Madrid) e il fantasista Kevin De Bruyne (Manchester City) sono tra gli undici giocatori che compongono la migliore squadra del 2022 secondo la FIFA.

Gli altri nove giocatori sono il marocchino Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), l’olandese Virgil van Dijk (Liverpool), il portoghese Joao Cancelo (Bayern Monaco), il croato Luka Modric (Real Madrid), il brasiliano Casemiro (Manchester United), l’argentino Lionel Messi ( Paris Saint-Germain), il francese Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Karim Benzema (Real Madrid) e il norvegese Erling Haaland (Manchester City).

La spagnola Alexia Potellas è stata incoronata Giocatrice dell’anno 2022 dalla FIFA

L’attaccante spagnola Alexia Potellas è stata incoronata miglior giocatrice del 2022 durante la cerimonia di premiazione.

Botelas, Pallone d’Oro nel 2021 e 2022 e già incoronato dalla FIFA nel 2021, ha battuto Beth Meade, campionessa europea con l’Inghilterra lo scorso anno, e l’americano Alex Morgan.

Vincitori del premio “FIFA Best”.

Gentiluomini

Miglior giocatore: Lionel Messi (Argentina)

Allenatore dell’anno: Lionel Scaloni (Argentina)

Miglior portiere: Emiliano Martinez (Argentina)

Premio Puskas per il miglior gol: Marcin Oleksiy (palla)

Undicesimo quest’anno: Courtois – Hakimi, Van Dyck, Cancelo – De Bruyne, Modric, Casemiro, Messi – Mbappe, Benzema, Haaland.

Le signore

Miglior giocatrice: Alexia Putellas (Esp)

Miglior allenatore: Sarina Wegman (M)

Miglior portiere: Marie Erbes (Inghilterra)

Undicesimo quest’anno: Endler – Bronzo, Lione, Williamson, Renard Walsh, Oberdorf, Kerr – Morgan, Mead, Botelas